A Győri Audi ETO KC elnöke, Bartha Csaba a Sport TV Harmadik Félidő című műsorában beszélt a klub 2021-22-es keretéről. Szóba került például az új vezetőedző, Ambros Martín és Eduarda Amorim távozása is. Azt is kifejtette, hogy egyrészt a versenynaptár miatt, másrészt az egyre erősödő vetélytársak miatt van szükség bő kertre Győrben. Mert azok a csapatok jutnak oda a végelszámoláskor, akiknek a második sora is versenyképes.





2021 nyarától ismét Ambros Martín irányítja majd a Győri Audi ETO KC-t. Meglepő, de a tréner a jelenlegi keretből csak 3 játékossal dolgozott együtt korábban. „Sok emberrel beszéltünk, sok név felmerült, de ez a legjobb döntés. Őt ismerjük, motivált, rutinos, jó szakember, ismeri a női kézilabda teljes szegmensét. Bízom benne, hogy ott folytatja a klubbal együtt, ahol abbahagyta, és remélem, sikeres lesz – nyilatkozta Bartha Csaba, a Győri Audi ETO KC elnöke a Harmadik Félidőben. A keret kialakítása kapcsán még nem minden esetben, de bizonyos döntésekben már kikérték a spanyol szakember véleményét: „Mi szeretnénk magyar játékosokat a csapatba, ha lesz olyan magyar játkos, aki a Győri Audi ETO céljaiért tud küzdeni, és ráadásul szabad státuszú, akkor mi fogunk tenni ajánlatot. Nagyon örültem, hogy Schatzl Nadine és Háfra Noémi ezt elfogadta. A vége felé már, főleg beálló-kérdésben már voltak olyan igazolások, ahol kikértem az Ambros véleményét.”









A klub nem véletlenül készül ilyen bő kerettel, a sűrű versenynaptár meghatározó ebből a szempontból: „Úgy érezzük, hogy van ez a szezon, ami nagyon hektikus, gyakorlatilag mindenki ki van facsarva, mindenki rettenetesen fáradt, és a java csak most jön; az olimpiai selejtező, a nyolcaddöntő, a negyeddöntő, a Final4, satöbbi. Utána remélhetőleg lesz olimpia, és utána nulla felkészülés lesz. Már azon gondolkozom, hogy egy új edző, hány napot ad majd a játékosoknak, akik visszajönnek az olimpiáról, és elkezdik a felkészülést. Ott biztosan lesz azért majd szájhúzogatás, és ugyanez vonatkozik a többi edzőre és klubcsapatra is. Ha most a pozíciókra nem találunk olyan embereket, hogy kitartsunk a következő szezonra is, akkor nagyon félek az esetleges sérülésektől és a nem megfelelő pihenőidőtől, és hogy a regeneráció csorbát fog szenvedni.”

Eduarda Amorim távozása is megkerülhetetlen téma volt: „Ha nem fájna, akkor azt gondolom, nem lennénk őszinték. Ő egy olyan ikonná nőtte ki magát a Győri Audi ETO-ban, ami nem sok játékosnak adatik meg. 12 éve a klub tagja, mindent megnyert, amit csak lehetett. Ha egy játékosnak lejár a szerződése, és van egy olyan ambíciója, hogy szeretné magát máshol kipróbálni, akkor nekünk ezt tiszteletben kell tartani, és nem tudok mást mondani, csak hogy jó szájízzel váljunk el egymástól, hiszen ez sokkal többről szól, mint hogy itt volt valaki 1-2 évig, és elment. 12 éve mindent megtett a klubért, és én csak az elmúlt 5 évről, az én időszakomról tudok nyilatkozni, de mi is mindent megadtunk a Dudának azért, hogy jól teljesítsen. Szerintem a szépre kell emlékezni, és ugyan azt mondjuk, hogy sok sikert kívánunk neki, azért nyilván neki is el fogom mondani, hogy jövő évben azért olyan sok sikert nem kívánok, mert jó lenne, ha mi jövőre is megvernénk a Rosztovot. Azonban, mint magánember, mint játékos, én azt kívánom, hogy nagyon szép éveket töltsön el a kézilabdában. Nyilván sokkal jobban örültem volna, ha még marad.”

„Január végén szólt, hogy elfogadta a Rosztov ajánlatát. Már nem is lett volna ráhatásunk. Pontosan az volt a lényeg, hogy ő nem akart már Győrben maradni, szeretett volna egy másik közeget kipróbálni az életében, és ezt kell tiszteletben tartani. Nem hiszem, hogy bárkinek is rossz szájíze kellene, hogy legyen. A szurkolókat is abszolút megértem, én sem tudom magamnak azt mondani, hogy ezt maradéktalanul elfogadom, hanem van bennem egy kis rossz érzés, de egyébként tényleg az a legfontosabb, hogy egymás tenyerébe csapva tudjuk folytatni a közös munkát idén, és megnyerjünk mindent” – elevenítette fel a klubvezető a távozás körülményeit.

„Görbe egy multifunkcionális ember, meglesz a helye, rövidesen be is fogjuk jelenteni. Megnyugtathatok mindenkit, nem kérdés, hogy megtaláljuk azt a méltó helyét a klubban, ami az ő kvalitásának és az elmúlt évtizedekben nyújtott teljesítményének megfelelő. Ez egy percig sem volt kérdés sem számomra, sem az elnökség és a klubvezetés számára. Nagyon sokat tett nem csak Győrért, hanem a magyar kézilabdáért is, és szeretnénk méltó életpálya-modellt állítani felé, amiben jól érzi magát, és azt a munkát végezheti, amivel a klubnak tud segíteni” – árulta el Bartha Csaba azzal Görbicz Anita jövőjével kapcsolatban.

Bartha Csaba zárógondolata a beszélgetéssel kapcsolatban a női mezőny erősödéséről szólt, és hogy a keret kialakítása kapcsán ezt is figyelembe vették. Arról sem feledkezett meg, hogy a Final4-ért vívott harcban egy ágra került a Fradi és a Győr:





„Szeretném megköszönni mindenkinek, aki segített a munkámban, a kollégáimnak, az elnökségnek, a támogatóinknak, és mindenkinek, aki vállalja évről-évre, hogy mi versenyben lehetünk ezért a Bajnokok Ligája címért, illetve a magyar bajnokságért. Ha valaki megnézi a keretet, 17 olyan játékosa van a Győrnek, akik bármelyik BL-csapatban benne lennének a keretben, 17, sosem volt ilyen. Emlékszem, amikor 2016-ban Győrbe kerültem, nem megbántva őket, de ifisták ültek a kispadon, nem 1-2, hanem 3-4-5 ember. Én azt látom, azért kell ilyen keretet kialakítani, mert egyrészt nagyon hosszúak, és egybeérnek a szezonok, másrészt – és most nem akarok a Ferencvárosnak udvarolni, de – akár a Ferencváros, a francia csapatok, akár az oroszok, vagy a többiek esetében az első sor mindenhol megvan. Az első hat-hét játékos mindenhol jó, és azt látom, hogy aki tud még egy nagyjából második sort kialakítani, ők kerülnek oda a végelszámolásban. Erre jó példa egyébként a Ferencváros, és nem az én tisztem róluk beszélni, de ebben az évben, hogy két teljes soruk van, ha nem betegek, ha nincs sérültjük, bárkinek a dolgát megnehezítik, és nagyon jól játszanak. Azt gondolom, nagyon jó Final4-ért vívott harc lesz, ha odakerülünk mindketten. Kíváncsian várom, és sok síkert kívánok nekik! Nyilván ellenünk majd nem, de addig igen.”

A kézilabda Bajnokok Ligája küzdelmeit a Sport TV közvetíti.

Forrás: Sport1tv.hu

Borítókép: Facebook.com/ Győri Audi Eto KC