Nerea Pena, a Siófok KC spanyol irányítója nem csinálna drámát a magyarok helyében, amiért a női kézilabda-válogatott csupán a 14. helyen végzett a Japánban zajló olimpiai kvalifikációs világbajnokságon.

"Számunkra a tavalyi Európa-bajnokság volt egy katasztrófa. Tudom, milyen érzés, amikor mindent megpróbálsz, és semmi nem sikerül, de én nem vagyok negatív. Ez egy nagyon rossz torna volt számukra, de még így is van lehetőségük kijutni az olimpiai selejtezőre" - nyilatkozott Pena.

Az egy évvel ezelőtti, franciaországi kontinenstornán a magyarok hetedikek lettek, a spanyolok viszont csak a 12. helyen zártak, a Kumamoto prefektúrában zajló világbajnokságon viszont a csoportkört és a középdöntőt hat győzelemmel, egy döntetlennel és egy vereséggel teljesítették, így meglepetésre az elődöntőbe jutottak.

"Nem szeretem, ha egy ilyen világbajnokságból nagy drámát csinálnak. Az olimpiák közötti négyéves időszakokban minden csapat hullámzó teljesítményt nyújt. Tavaly nagyon jók voltak, és bár ez a torna nem volt sikeres számukra, ebből szerintem nem kell nagy drámát csinálni. Szurkolni kell a lányoknak, hogy a legközelebbi versenyen ismét jók legyenek" - magyarázta szinte tökéletes magyarsággal Pena, aki 2012-től idén nyárig a Ferencvárost erősítette.

Hangsúlyozta, hogy a hibákért vállalni kell a felelősséget, márpedig a magyar játékosok ezúttal valóban sokat hibáztak, de a rossz játékból is lehet, és kell is tanulni.

"Amikor mindent megnyerünk, akkor sem minden jó, és amikor mindent elveszítünk, akkor sem minden rossz" - szögezte le a kiváló irányító.

A magyar válogatott akkor szerepelhet a márciusi olimpiai selejtezőtornán, ha a hetedik helyért sorra kerülő mérkőzésen Svédország legyőzi Németországot.

A saját - tavalyi és idei - teljesítményükről Pena úgy vélekedett, csak idő kérdése volt a javulás. Tavaly új szövetségi kapitányuk volt, sok új játékos került a keretbe, és meglátszott a csapaton két nagyon fontos ember, a balátlövő Alexandrina Cabral Barbosa, valamint a kapus Darly Zoqbi de Paula hiánya.

"Gyengék voltunk, de azóta eltelt egy év, amikor tudtunk edzeni és versenyezni. Látszik, hogy jobban ismerjük egymást és a játékrendszert, de mindennek a kulcsa a közös munka" - magyarázta.

Pena hangsúlyozta, hogy a világbajnokság előtt az olimpiai selejtezőre jutás volt a legfőbb céljuk, és nagyon boldogok, hogy ezt sikerült elérniük, az elődöntőbe jutást pedig ajándéknak tekintik.

A spanyolok egészen szerdáig veretlenül meneteltek - a csoportkörben a magyarokat is magabiztosan győzték le -, a középdöntő utolsó fordulójában viszont tíz góllal kikaptak az olimpiai bajnok oroszoktól, ám ez is elég volt számukra a négy közé jutáshoz.

"Az oroszok a tegnapi meccsen megmutatták, hogy sokkal jobb csapatuk van, mint nekünk. Megpróbáltunk verekedni, megpróbáltunk játszani ellenük, de jobbak voltak" - magyarázta a Siófok irányítója.

Hozzáfűzte, számukra is meglepetés, hogy ilyen jó formában vannak, reményei szerint ez kitart az utolsó mérkőzésükig. A spanyolok sem gondolták, hogy ilyen jó eredményeket fognak elérni, nagyon büszkék, hogy idáig eljutottak, illetve arra, hogy eddig szinte hibátlan világbajnokságot produkáltak.

Pena elismerte, hogy nagyon hiányzik a csapatkapitányuk, a tapasztalt Carmen Martín, akit egy évvel ezelőtt az Európa-bajnokság legjobb jobbszélsőjének választottak, ezúttal viszont sérülés miatt nem tarthatott a társaival.

"Ő is nagyon szomorú volt, mert az utolsó pillanatban derült ki, hogy ki kell hagynia a világbajnokságot. Mondtuk is neki, hogy idejövünk, kijutunk az olimpiai selejtezőre, és ott már ő is játszhat" - mesélte nevetve Pena.

Pena ősszel hetekig ujjsérüléssel bajlódott, számos mérkőzést ki is kellett hagynia. Érzése szerint továbbra sem játszik jó formában, és bár az ujja már jobban van, még mindig furcsa érzés, amikor labdához ér és lőnie kell.

A spanyolok a norvégokkal találkoznak a vb-elődöntőben, a másik ágon orosz-holland összecsapásra kerül sor.