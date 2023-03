A Ferencváros 28-24-re nyert a montenegrói Buducnost Podgorica otthonában a női kézilabda Bajnokok Ligája rájátszásának első fordulójában, szombaton.

A visszavágót egy hét múlva rendezik Érden. A párharc győztese a francia Metz HB csapatával találkozik a negyeddöntőben, ahol a Győri Audi ETO KC ellenfele a norvég Storhamar HE vagy a dán Odense HB lesz.

Eredmény, rájátszás, 1. forduló, 1. mérkőzés:

Buducnost Podgorica (montenegrói) - FTC-Rail Cargo Hungaria 24-28 (13-15)

A vendégcsapatból Kovács Anett, Béatrice Edwige és Cirjenics-Kovacsics Anikó hiányzott. Jól kezdett az FTC (4-2), de a hetedik perctől felváltva estek a gólok. Rövid időn belül három ferencvárosi játékost is kiállítottak, Bíró Blanka pedig egyszer a saját kapujába ütötte a labdát (7-7), de ezt később egy büntető hárításával korrigálta. Mindkét oldalon hatékonyan működött a támadójáték, a védekezés kevésbé, ám így is őrizte egy-kétgólos előnyét a magyar együttes. Nem csak Bíró, a hazaiaknál Armelle Attingré is jól védett, ennek ellenére a Magyar Kupa címvédője három találattal ellépett, a szünetben pedig 15-13-ra vezetett.

Az FTC legutóbb a 2002-es elődöntőben tudott párharcot nyerni a BL egyenes kieséses szakaszában, de a szombati meccs második félidejének elején komoly lépést tett afelé, hogy megtörje ezt a rossz sorozatot. Egy 3-0-s széria végén már öt találat volt a különbség, és bár Milena Raicevic vezérletével próbálta tartani magát a Buducnost, ekkor már a magyar együttes védekezése is jobban működött. A montenegrói csapat a kapusa lecserélésével létszámfölényes támadójátékkal próbálkozott, majd Adriana Cardoso de Castro belőtte a klub történetének 8000. BL-gólját, ennyit még egyetlen női csapat sem szerzett. A 46. percben még 25-20-ra vezetett az FTC, a folytatásban viszont jó néhány támadást és lövést elrontott, a Buducnost egyre hatékonyabban védekezett, és bár egy 4-1-es sorozattal felzárkózott, a meccset végül négy góllal megnyerték a vendégek.

Angela Malestein hét, Alicia Stolle öt, Klujber Katrin négy találattal, Bíró Blanka 11 védéssel járult hozzá a sikerhez. A túloldalon Milena Raicevic kilenc, Ivona Pavicevic öt góllal, Armelle Attingré 16 védéssel zárt. A két csapat 16. egymás elleni tétmeccsén öt montenegrói siker és egy döntetlen mellett tizedik alkalommal győzött a Ferencváros.

Borítókép: