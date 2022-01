A Váci NKSE hazai pályán 26-25-re kikapott a dán Viborg csapatától a női kézilabda Európa-liga csoportkörének harmadik fordulójában, szombaton.

A hazaiak keretéből Aron Andrea és Diószegi Nikolett hiányzott. Csapatuk gyorsan kétgólos hátrányba került, de csakhamar fordított és a hetedik percben már vezetett. Kuczora Csenge vezérletével a jól védekező magyar együttes a 14. percben már 7-5-ös előnyben volt és a folytatásban is sokkal jobban kézilabdázott, mint az előző fordulóban, amikor tíz góllal kikapott a román Ramnicu Valcea otthonában.



Kuczora után Kácsor Gréta lőtt gólokat, ám csapatuk a beálló körüli védekezést nem tudta megfelelően megoldani, ezt kihasználva Sara Trier Hald háromszor is betalált, ezzel egyenlített, és a szünetben is döntetlen volt az állás.



A második félidőt is a vendégek kezdték jobban, Kristina Jörgensen három gólt is szerzett, a házigazdák viszont több lövést is rontottak (12-14). Ottó Katalin vezetőedző a 44. percben időt kért, mivel a gyorsabb, pontosabb ellenakciókat vezető dánok a meccs során először három találattal vezettek. Csapata a folytatásban sem játszott rosszul, egyedül a visszarendeződése nem voltak kellően gyors.



Egy hármas gólsorozattal sikerült az egyenlítés (21-21) és az utolsó öt, majd az utolsó két perc is döntetlen állásról kezdődött. A Viborg fél perccel a vége előtt, emberelőnyben betalált, és bár az utolsó támadás a magyar csapaté volt, ám Grosch Vivien kísérletét Anna Opstrup Kristensen kivédte. A váciak egyszer sem vezettek a második félidőben.



Kuczora Csenge hét, Kácsor Gréta hat góllal zárt, Bukovszky Anna hat, Pásztor Bettina öt lövést védett.



A két vereséggel álló váciak egy hét múlva a francia Chambray Touraine otthonában lépnek pályára a második számú európai kupasorozat csoportkörében.



Eredmény, csoportkör, 3. forduló, D csoport:

Váci NKSE-Viborg HK (dán) 25-26 (12-12)



lövések/gólok: 49/25, illetve 46/26

gólok hétméteresből: 7/5, illetve 3/3

kiállítások: 8, illetve 8 perc

Borítókép: MTI/Illyés Tibor