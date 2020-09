Lékai Máté, a Telekom Veszprém válogatott irányítója úgy véli, a férfi kézilabda SEHA Liga vasárnap esti döntőjében minden úgy alakult, ahogy a csapat eltervezte, ezért tudtak nyerni magabiztosan, 35-27-re a Vardar Szkopje ellen.

A regionális nemzetközi sorozat négyes döntőjének a horvátországi Zára (Zadar) adott otthont, ahol a veszprémiek harmadik SEHA Liga-diadalukat aratták 2015 és 2016 után.



"Minden úgy alakult, ahogy terveztük" - nyilatkozott az M1 aktuális csatornán Lékai Máté.



Hozzátette, már az első félidőben is vezethettek volna több góllal, de egy kicsit idegesek voltak és többször hibáztak, a második félidőben viszont már kijött a két csapat között jelenleg meglévő különbség. -



"Most nagyon boldogok vagyunk, ennél nem alakulhatott volna jobban ez a négyes döntő, hiszen a Veszprém minden sorozatban győzni akar."



A fináléban négy gólos játékos megemlítette, hogy a mostani Vardar nem hasonlítható össze azzal, amelytől a Bajnokok Ligája 2019-es fináléjában kikaptak. Hozzátette, hogy bármikor elcserélné a SEHA Liga első helyet egy Bajnokok Ligája diadallal.



Az együttes előtt álló időszak nehéz lesz Lékai szerint, nagyon sok mérkőzés vár rájuk az ősszel, ezért az a legfontosabb, hogy minden játékos egészséges maradjon, és a meccsek között legyen lehetőség a pihenésre.



"Bízom benne, hogy a játékunk és a csapat erőnléte is fokozatosan javulni fog" - mondta Lékai.



Borítókép: Facebook.com/ Veszprém Handball Team