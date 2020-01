A női kézilabda Bajnokok Ligája középdöntőjének második fordulójában, a címvédő Győr a Buducnoszt Podgorica együttese ellen lép pályára.



Az idei szezonban Dragan Adzic együttese kiváló formának örvend, a legutóbbi találkozón nyerni tudott a svéd bajnok Sävehof ellen 30-25-re.



A Győr ezzel szemben csak egy pontot szerzett hazai pályán, a Brest Bretagne ellen, de az utolsó támadásnál még a győzelemért támadhatott.



Sikerül-e a BL címvédőnek újra visszatalálni a győzelem útjára? Ez lesz a találkozó legnagyobb kérdése.



A legutóbbi szezonban a Rába-parti együttes veretlenül nyerte meg a magyar bajnokságot, a Magyar Kupát, valamint a Bajnokok Ligáját.



Ez ebben az idényben már biztosan nem történik meg, ugyanis, a Győr több mint 11 év után szenvedett vereséget a bajnokságban, a Fradin kívül más magyar csapattól.



Ez az EHF-kupa győztes Siófok gárdája volt. Tor Odvar Möen együttese 34-29-re tudott nyerni.



Bravúr vagy papírforma?



A kérdés a találkozón nemcsak az lesz, hogy ki nyeri a mérkőzést, hanem az is, hogy visszatalál-e a Győr a győzelem útjára a BL-ben.



Érdekesség lehet az, hogy a Győrrel és a Podgoricával is nyert BL-t a montenegróiak jobbbszélsője Jovanka Radicevic.



Másik játékosuk a másik szélsőjük Majda Mehmedovic, de az irányítójuk Djurdjina Jaukovicra is fel kell készülnie a Győrnek. Talán a legérdekesebb kérdés a találkozón az lesz, melyik fajta játékfelfogás dominál? A durvább, agresszív játékra épülő montenegrói, vagy a gyorsabb játékfelfogást játszó, Győré.





A 2014-es BL döntő legjobb pillanatai.





De mi lehet a Győr fegyvere?



Győrben olyan játékosok vannak, mint a norvég irányító Stine Oftedal, vagy a brazil zseni Eduarda Amorim, de kiemelhetjük még a beálló Kari Brattset játékát.



Tehát elmondhatjuk, hogy egy rendkívül szoros mérkőzésre lehet kilátás.











Mérleg a közelmúltban



Az elmúlt években legtöbbször a zöld fehérek nyertek, ellenük. A legemlékezetesebb csatájuk 2012-re nyúlik vissza, ekkor a BL döntőben találkoztak. Az ekkor még oda-visszavágós rendszerben a montenegróiak örülhettek a BL aranynak. Két évvel később a női kézilabda BL történetének első Final Four fináléjában ugyanez a két csapat találkozott, ekkor a Győr szerezte meg a trófeát. Két évvel később az elődöntőben találkoztak. Ekkor is roppant szoros volt a találkozó, az akkor BL címvédő montenegróiakat egy góllal verte a Győr.



Ezek a találkozók rendkívül szorosak voltak, mostani mérkőzésen is hasonlóra számíthatnak a szurkolók.



Borítókép: Facebook.com/ Anne Mette Hansen