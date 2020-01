A norvég Elverum HB kézilabdacsapatánál folytatja pályafutását Máthé Dominik.

A Balatonfüredi KSE 20 éves jobbátlövőjét képviselő cég pénteki közleménye szerint a játékos 2022-ig szóló szerződést kötött a klubcsapattal, amelyhez idén nyáron csatlakozik.



A Elverum hazájában nyolc éve egyeduralkodó, míg a Bajnokok Ligájában sorozatban a hatodik szezonját tölti.



Máthé Dominik tagja a magyar válogatott keretének, amely a Európa-bajnokság malmői csoportjában jövő szombat és január 15. között az olimpiai és világbajnok Dániával, továbbá Oroszországgal és Izlanddal találkozik.



"Örülök, hogy vége a bizonytalanságnak, eldőlt, hol folytatom, így koncentrálhatok a válogatottra, ha bekerülök a szűkített keretbe. Számomra most az a legfontosabb, hogy minél jobban szerepeljen a csapat az Európa-bajnokságon" - nyilatkozta a ChampSport ügynökség közösségi oldalán Máthé.



Hozzátette, több lehetősége volt, magyar és külföldi csapatok is érdeklődtek iránta, de szakmailag az Elverum ajánlata tetszett neki a legjobban. Mint kifejtette, Norvégiában támadás mellett védekezésben is számolnak vele, fontos célja ugyanis, hogy megtanuljon igazán jól védekezni. Ugyancsak fontos számára, hogy fizikailag erősödjön, javuljon az állóképessége.



"Az Elverum a Bajnokok Ligája miatt szerda-szombat ritmusban játssza a mérkőzéseit, vagyis az eddig megszokotthoz képest más tempót kell felvennem, és persze már önmagában az is motivál, hogy lehetőségem nyílik a BL-ben szerepelni" - tette hozzá.

Az Utánpótlássport.hu arról ír, hogy Máthé a mostani évadban tizenhárom mérkőzésen 54 gólt szerzett az NB I-ben, és ezzel csapata legeredményesebb játékosa.

