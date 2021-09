A Fradi, a Győr, a Szeged és a Veszprém harcra kész, hogy napokon belül hozzákezdjen a 2021-22-es BL-szezonnak. A hölgyek szombaton kezdenek, a férfiak jövő héten szerdán, illetve csütörtökön. A Sport TV továbbra is kiemelt figyelmet fordít a kézilabda Bajnokok Ligája közvetítéseire.

Az európai kézilabdaelit számára is véget ért a nyári szünet, az utolsó kézi BL-mérkőzést a Barcelona és az Aalborg vívta Kölnben. Azóta lezajlott egy olimpia is, amit a férfiak és a nők esetében is a franciák nyertek meg, így rögtön három olimpiai bajnok tért vissza klubcsapatához: Győrbe Amandine Leynaud és Estelle Nze Minko, Veszprémbe Kentin Mahé. Ha pedig az érmeseket nézzük, Kari Brattset, Veronika Kristiansen, Stine Oftedal, Silje Solberg, Rodrigo Corralles és Jorge Maqueda is gazdagította olimpiai éremmel eddig sem csekély éremgyűjteményét.

Ezzel most csak néhány olyan szupersztárt neveztünk meg, akik tagjai a magyar klubkézilabda csúcsát jelentő FTC, Győr, Szeged, Veszprém négyesfogatnak, ráadásul rajtuk kívül is akadnak nagy nevek szép számmal a magyar csapatokban. Nekik szurkolhatunk majd szeptember 11-től a Sport TV képernyője előtt a Bajnokok Ligájában.

FTC-Rail Cargo Hungaria:

A Fradi számára a legfontosabb az, hogy ezúttal bajnokként vág neki a Bajnokok Ligájának, hiszen a bajnokságban felül tudta múlni a Győrt. Ezzel pedig a sorsoláson az első kalapba kerültek a zöld-fehérek, és a Brest, a Buducsnoszt, a Bukarest, a Borussia Dortmund, a Rosztov-Don, az Esbjerg, valamint a Podravka Vegeta csapatával sorsolták össze. Az első fordulóban a Dortmunddal csap össze a Fradi Németországban.

Borussia Dortmund – FTC-Rail Cargo Hungaria: szeptember 11., szombat 15:15, Sport1 (élő)

Győri Audi ETO KC:

A Győrnek a 2020-21-es szezon nem úgy sikerült, ahogyan azt előzetesen mindenki eltervezte, a BL-ben bronzérmes lett a csapat, ráadásul a bajnoki címet sem tudta megszerezni. A korábbi sikeredző, Ambros Martín vívta ugyan az utolsó meccseket, de az még nem az ő csapata volt. A mostani viszont már az, és nem titok, ebben a szezonban is a Győri Audi ETO KC a BL legnagyobb esélyese, amely a BL-címvédő Vipers Kristiansand ellen kezd majd szombaton.

Győri Audi ETO KC – Vipers Kristiansand: szeptember 11., szombat 17:45, Sport1 (élő)

Pick Szeged:

A 2021-es magyar bajnok Pick Szeged jelentős erősítéseket hajtott végre 2021 nyarán, a Tisza-partiak nem titkolta terve, hogy a világ kézilabdázásának legszűkebb élmezőnyébe, a Final4-ba közé kerüljenek. Ezért jött Alexander Blonz, Sebastian Frimmel, Imanol Garciandía, Miguel Martins és Kent Robin Tönnesen, ráadásul még új arénát is kap a Szeged a szezon során.

Montpellier – Pick Szeged: szeptember 15., szerda 18:00, Sport2 (élő)

Telekom Veszprém:

Veszprémben új szelek fújnak, David Davis után Momir Ilics és Gulyás Péter irányítja a csapatot a jövőben. A játékoskeret szűkebb lesz, és bár a klub célja hivatalosan ezúttal nem a Final4, azért ez a veszprémi keret bőven alkalmas arra, hogy ismét a csúcsokat ostromolja. A világsztárok mellett több magyar fiatal kap lehetőséget a BL-ben is, amit minden bizonnyal a szurkolók is értékelnek.

Telekom Veszprém – PSG: szeptember 16., csütörtök 18:00, Sport1 (élő)

Harmadik Félidő:

Azt talán már mondanunk sem kell a Sport TV nézőinek, hogy a Harmadik Félidő a kézilabda Bajnokok Ligája első számú kísérőműsora, amelyben minden vasárnap az aktuális forduló magyar szempontból legfontosabb eseményeit dolgozzuk fel. A műsor tartalmában nem változik jelentősen, mégis számíthatnak újdonságokra nézőink, akik továbbra is sok-sok érdekességet és exkluzív tartalmat láthatnak majd. A Harmadik Félidő műsorvezetője Petur András, állandó szakértői pedig Tóth Tímea, Borsos Attila és Pásztor István. A szezonindító első adásban a Győri Audi ETO KC kiválósága, Háfra Noémi látogat el a stúdióba, míg az Elverum jobbátlövője, Máthé Dominik Skype-on jelentkezik be, de a folytatásban sem telik majd el hétvége úgy, hogy ne köszönthetnénk játékosokat, edzőket, klubvezetőket a vendégek között.

Harmadik félidő: szeptember 19., vasárnap 17:30, Sport1 (élő)

