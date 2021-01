A Váci NKSE 33-29-re nyert az orosz Zvezda Zvenyigorod otthonában a női kézilabda Európa-liga csoportkörének második fordulójában, szombaton.

A magabiztos győzelmet arató váciak egyszer sem voltak hátrányban a csehovi mérkőzésen.

Eredmény, csoportkör, 2. forduló, A csoport:

Zvezda Zvenyigorod (orosz)-Váci NKSE 29-33 (12-17)

A csoportkör mezőnyének legalacsonyabb átlagéletkorú keretével rendelkező vendégek közül Grosch Vivien, Kuczora Csenge és Triffa Ágnes is hiányzott.

Az oroszoknak tíz perc után időt kellett kérniük, mert a Vác támadásban és védekezésben is jobban kezdett, így 6-3-ra ellépett ellenfelétől. A viszontagságos utazás fáradalmai a folytatásban sem látszottak a magyarokon, akik összeszedetten kézilabdáztak, és tovább növelték az előnyüket. A váciak Kácsor Gréta és Diószegi Nikolett vezérletével már nyolc találattal is vezettek, ám a Zvezda egy 4-1-es sorozattal fejezte be az első félidőt.



A felkészületlennek tűnő hazaiak sokáig a második félidőben sem tudtak négy gólnál közelebb kerülni ellenfelükhöz, mert a jól védekező magyarok a gyors ellentámadások végén rendre betaláltak, így magabiztosan őrizték előnyüket. A hajrában mindkét kapu előtt több hiba csúszott a vendégek játékába, ezt a Zvezda két 3-0-s sorozattal kihasználta, de az egyenlítésre nem volt esélye.



A mezőny legeredményesebb játékosa Diószegi Nikolett volt, aki tíz lövésből kilenc gólt dobott, Kácsor Gréta pedig 12 kísérletből nyolcszor talált be.



Az első csoportmeccsén döntetlent játszó Siófok KC vasárnap a francia Fleury Loiret vendége lesz, az egy győzelemmel és egy vereséggel álló Vác pedig jövő szombaton a dán Herning-Ikast csapatát fogadja.

Borítókép: Facebook/Váci Női Kézilabda Sportegyesület