A magyar válogatott Ligetvári Patrik 2022-ig meghosszabbította szerződését a Telekom Veszprém kézilabdaklubbal, amely a következő szezonra kölcsönadja a balátlövőt a spanyol BM Logrono La Rioja csapatának.

Ligetvári Patrik továbbra is a Veszprémet erősíti, ám az előző idényhez hasonlóan most is kölcsönadják.

Fotó: www.handballveszprem.hu

A veszprémi klub honlapjának csütörtöki beszámolója szerint a saját nevelésű Ligetvári eddigi megállapodása 2020-ig szólt, azaz két évvel hosszabbították meg.

A magyar balátlövő a logronói La Rioja együttesénél kezdi meg a 2019-2020-as szezont.

Fotó: www.eurohandball.com

A balátlövő az előző idényt a szintén spanyol Ademar León együttesében töltötte kölcsönben.

Fotó: www.eurohandball.com