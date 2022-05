A lengyel Lomza Vive Kielce lesz a Telekom Veszprém ellenfele a férfi kézilabda Bajnokok Ligája elődöntőjében, június 18-án Kölnben.

A másik ágon a címvédő Barcelona és a német THW Kiel játszik egymással. A keddi sorsoláson elhangzott, hogy a szombati mérkőzések sorrendjét és kezdési időpontját később hozza nyilvánosságra az európai szövetség. A helyosztókat 19-én, vasárnap rendezik.



A Veszprém és a Kielce eddig 16 alkalommal találkozott egymással a BL-ben, a mérleg a magyar csapat szempontjából 11 győzelem, két döntetlen és három vereség. A lengyel együttes a mostani idényben csoportelsőként jutott tovább, majd kettős győzelemmel búcsúztatta a francia Montpellier HB csapatát.



A Veszprém ugyanabban a csoportban negyedik lett, a rájátszás első fordulójában az északmacedón Vardar Szkopjét, a negyeddöntőben pedig a másik csoport győztesét, a dán Aalborgot búcsúztatta.

A bakonyi együttes tizedik alkalommal játszhat elődöntőt a BL-ben, és hetedszer léphet pályára a kölni négyes döntőben. A fináléba négyszer jutott be, de nyernie még nem sikerült.

with two amazing Semi-finals!! Pack your bags and prepare for the show! Who do you see lifting the trophy =



