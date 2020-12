A Győri Audi Eto KC francia irányítója, Estelle Nze Minko két évvel meghosszabította szerződését az ötszörös BL-győztes csapattal.





„Nagyon jól érzem magam Győrben, igazán fantasztikus és professzionális az a közeg, ami a csapatban és a klubban körbevesz. Nem kellett sokat gondolkodnom, hamar sikerült megegyeznünk a hosszabbításról. Örülök, hogy a következő két évben továbbra is a Győri Audi ETO KC csapatában szerepelhetek, és biztos vagyok benne, hogy a legmagasabb célokért küzdünk majd. Ahogy idén, úgy a jövőben is minden trófeát be szeretnék gyűjteni közösen a csapattársaimmal!” - nyilatkozta az irányító a klub honlapjának.









Nze Minko a 2019-20-as évben érkezett a győriekhez Siófokról, akikkel 2019-ben EHF-kupát tudott nyerni.



