A jobbátlövő Klujber Katrin bekerült az olimpiai kvalifikációs női kézilabda Európa-bajnokság álomcsapatába.

A Ferencváros játékosa mellett klubtársa, a balszélső Márton Gréta is szerepelt a jelöltek listáján, ám az ő posztján a dán Emma Friist látták a legjobbnak a szurkolók, akik csütörtöktől szombatig szavazhattak az európai szövetség (EHF) Home of Handball nevű alkalmazásban.



A magyar válogatott két győzelemmel és négy vereséggel zárta a tornát, amelyen a középdöntőben búcsúzott, és végül a 11. helyen végzett. Klujber hat mérkőzésen 74 alkalommal próbálkozott gólszerzéssel, és 38-szor talált a kapuba - ezzel a középdöntő után a góllövőlista harmadik helyén állt -, illetve volt 18 gólpassza is.

"Nagyon boldog vagyok, hogy bekerültem az All Star-csapatba, először el sem hittem, látva, kikkel is vagyok egy társaságban. Köszönöm mindenkinek, aki segített elérni ezt, hiszen ez egyéni díj, a kézilabda azonban csapatjáték. Azon leszek, hogy megfeleljek ennek az elismerésnek a jövőben is, a válogatottal pedig mindenképpen szeretnénk előrelépni" - idézi a magyar szövetség honlapja Klujber Katrint, aki vasárnap személyesen veszi át a díjat Ljubljanában.



A legjobb irányító a Győri Audi ETO KC játékosa, a norvég Stine Oftedal lett, aki sorozatban harmadszor került be a kontinenstorna álomcsapatába.



A torna legértékesebb játékosa (MVP) az EHF szakértői testületének döntése alapján a szintén norvég Henny Reistad lett, mert védekezésben és támadásban egyaránt fontos szerepet játszik a címvédő, és ezúttal is döntős csapatban. Eddig 43 alkalommal talált a hálóba, amivel második a góllövőlistán - akcióból ő a legeredményesebb -, emellett adott 22 gólpasszt is.



Reistadot a tavalyi Bajnokok Ligája négyes döntőn is a legértékesebb játékosnak választották, a világbajnokságon pedig az álomcsapat tagja volt.



A Norvégia-Dánia döntő vasárnap (ma) 20.30-kor kezdődik Ljubljanában.

A torna álomcsapata:

kapus: Cléopatre Darleux (francia)

balszélső: Emma Friis (dán)

balátlövő: Cristina Neagu (román)

irányító: Stine Oftedal (norvég)

jobbátlövő: Klujber Katrin

jobbszélső: Jovanka Radicevic (montenegrói)

beálló: Pauletta Foppa (francia)

a legjobb védekező: Kathrine Heindahl (dán)

a legértékesebb játékos: Henny Reistad (norvég)

Borítókép: MTI/Czeglédi Zsolt