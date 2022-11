Vámos Petra szerint a második félidő második felében szerzett üres kapus gólok önbizalmat adtak a magyar női kézilabda-válogatottnak, ezért is tudta 33-28-ra legyőzni Svájcot az Európa-bajnokság csoportkörének első fordulójában, pénteken Ljubljanában.

"Nem volt egyszerű az első félidő, támadásban és védekezésben is küszködtünk. Nem tudtuk megállítani a svájciak beállójátékát, nagyon sok gólt kaptunk betörésből, és nagyon kevés gólt szereztünk lerohanásból. Örülök, hogy ezeket a második félidőben hellyel-közzel sikerült rendbe raknunk" - értékelte a találkozót az MTI-nek a Debrecen irányítója.



A magyarok az első félidőben csak 1-0-nál vezettek, a szünetben pedig 14-12-es hátrányban voltak.

Vámos hozzátette, már a második félidő elején is érezte, hogy bőven van bennük energia, és képesek megfordítani az állást.



"Ez sikerült is, ledolgoztuk a hátrányunkat, de utána megint buta hibák, labdaeladások jöttek, én is hibáztam két ziccert, de amikor meglépték a hét a hat elleni támadójátékot, azt nagyon jól levédekeztük, labdákat szereztünk, és az üres kapus gólok önbizalmat adtak nekünk" - magyarázta Vámos, aki hat góllal járult hozzá a sikerhez.



A magyarok a hatvan perc során kilenc alkalommal találták el a kapufát, de a labda ezek közül csak egyszer pattant a hálóba.



"Ebben mindig benne van a szerencsefaktor. Bármelyik lövésből gól születik, az bekerül a legszebb találatok közé, mert mindenki próbálta a lehető legjobban helyezni a labdát. Reméljük, dolgozunk annyit, hogy a következő meccseken ezek belefelé pattanjanak" - értékelt az irányító.



A magyar válogatott legutóbb 2010-ben kezdte győzelemmel az Európa-bajnokságot, akkor Szlovénia ellen nyert 28-19-re Lillehammerben.



A pénteki meccs legjobbjának Klujber Katrint választották, aki kilenc góllal a mezőny legeredményesebb tagja volt. A Ferencváros jobbátlövője felidézte, hogy a második félidőben a védekezésük jobban működött.



"Az elsőben pont az volt a baj, hogy nagyon túlpörögtünk, volt egy-két játékos, aki izgult is. Görcsös volt a játékunk és a védekezés egyáltalán nem állt össze. Megbeszéltük, hogy a beállót le kell kerülni, ne kapjunk sok gólt, de ez nem sikerült, mert vagy hétméterest, vagy gólt harcolt ki a beállójuk" - magyarázta.



Klujber hozzátette, éppen ezért nem tudtak gólokat lőni gyorsindításból, pedig megbeszélték, hogy ezt kellene erőltetniük, és ez az, ami összeállt a második felvonásban.



"Azért is volt nehéz az eleje, mert egy világverseny első meccse volt. Szerencsére a szurkolók is segítettek, sokan eljöttek bíztatni minket" - tette hozzá.



A jobbátlövő leszögezte, nem szabad, hogy az első félidő ugyanígy sikerüljön a horvátok ellen vasárnap, sokkal inkább a második félidőt raktározzák el, abból kell erőt meríteniük, mert akkor mindenkinek nagyon jól ment a játék elöl-hátul.



"Ha mindenkiben ez marad meg, akkor a horvátok ellen az első félidő és a második is jó lesz" - szögezte le.



Klujber vállát a második felvonás elején egy támadásnál visszafeszítették, és mint felidézte, egy pillanatra fájdalmat érzett, de gyorsan kapott rá jeget, a meccs hevében már nem voltak fájdalmai, és a lefújás után sem érzi komolynak a problémát.

A magyarok - akik nagy lépést tettek a középdöntőbe jutás felé - vasárnap 18 órától Horvátországgal, kedden 20.30-tól pedig a címvédő Norvégiával találkoznak a szlovén fővárosban. A csoport első három helyezettje folytathatja a középdöntőben.

Borítókép: MTI/Bodnár Boglárka