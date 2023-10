A Győri Audi ETO 37-19-re kiütötte a Háfra Noémivel felálló Buducnost Podgoricát vasárnap a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének negyedik fordulójában.

Női Bajnokok Ligája, csoportkör, 4. forduló, A csoport: Győri Audi ETO KC-Buducnost Podgorica (montenegrói) 37-19 (23-8)

A legutóbb bronzérmes Győr a Brest idegenbeli legyőzése után a Debrecent hazai pályán, a CSM Bucurestit vendégként győzte le, a podgoricai együttes a Bietigheimtől otthon, az Odensétől idegenben kapott ki, majd saját közönsége előtt nyert szoros meccset a Sävehof ellen. Parádésan, 4-0-s sorozattal kezdett a Győr, stabil védekezésére alapozva sorra vezette a gyors letámadásokat, többször üres kapura is eredményes tudott lenni, tíz perc elteltével 7-2-re vezetett Ulrik Kirkely együttese, a vendégek 14-6-nál kértek időt. A játékmegszakítás nem zökkentette ki a kisalföldieket, akik a 24. percben már tíz találattal vezettek (16-6), a szünetre pedig egy ötperc feletti podgoricai gólcsendet kihasználva 15 találatos előnnyel vonulhatott a kiválóan teljesítő Győr.

A fordulást követően mindkét oldalon több hiba jellemezte az első perceket és egy hosszabb ápolás is megszakította a játékot, egy összefejelés után a vendégektől vérző arccal támogatták le a pályáról Nada Kadovicot, aki a csarnokot már hordágyon hagyta el. Az első játékrész lehengerlő kézilabdázásához képest lassabb támadásvezetések és pontatlan befejezések jellemezték a Győr játékát, az öltözőből lényegesen koncentráltabban kifutó Buducnost nyolc perc alatt ötször is betalált. A második félidő derekára ismét felpörgött a játék, a házigazda visszaállította és meg is tartotta a 15 gól környéki különbséget, a hajrára pedig ismét az első félórában látott kézilabda folyt a pályán, a 18 gólos győri siker a Buducnost történetének legnagyobb BL-vereségét jelentette.

A mérkőzés legeredményesebbje Ana Gros lett 9 találattal, Estelle Nze Minko nyolcszor talált be. A vendégeknél Milena Raicevic 5 gólt szerzett, a Podgoricában kölcsönben kézilabdázó Háfra Noémi kétszer vette be a Győr kapuját. A válogatott szünetet követően három hét múlva folytatódnak a Bajnokok Ligája küzdelmei.

