A női kézilabda Bajnokok Ligája középdöntőjének harmadik fordulójában a Győr a Valcea otthonába látogatott.



A találkozót a román csapat kezdte jobban, de Amorim góljával egy gólra jött fel a BL címvédő. (2-1)



A 11 percben már a Győr került előnybe, de Glibko egyenlíteni tudott. (4-4)



A 15. percben már 5-5 volt a találkozó Knedlikova góljára Glibko válaszolt büntetőből. (5-5)



A 19. percben Danyi Gábor megunta a tétlenséget, kikérte az első idejét.



Öt perccel a félidő vége előtt kettővel ment már a BL címvédő Kurtovic góljával (6-8)



Az utolsó percek a rába-partiak bírták jobban. Kurtovic góljával már három volt a különbség.



Az utolsó percben Kristiansen révén már négy gól volt a különbség a Győr javára (6-10) a félidőben.



A második félidőt a Győr kezdte jobban, a 35. percre Kristiansen góljával már öttel ment a zöld-fehér együttes. (8-13)



A tizedik percre tartotta a különbséget a Győr, Fodor góljával (10-15)



A 15. percben továbbra is öt gól volt a különbség, így a román edző is időt kért (14-19)



Tíz perccel a vége előtt már hat góllal vezetett a Győr (17-23)



Öt perccel a találkozó vége előtt már nyolccal ment a BL címvédő Győr (17-25)



A zárómomentum a győrieké volt . Estelle Nze Minko góljával állt be a végeredmény.

A végeredmény Valcea-Győr 20-29

Borítókép: Facebook.com/ Győri Audi Eto KC