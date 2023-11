A Veszprém házigazdaként 31-30-ra kikapott a Barcelonától a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének kilencedik fordulójában, csütörtökön.



Eredmény, csoportkör, 9. forduló, B csoport: Telekom Veszprém-Barcelona (spanyol) 30-31 (15-17)

lövések/gólok: 53/30, illetve 49/31

gólok hétméteresből: 4/3, illetve 4/4

kiállítások: 2, illetve 6 perc

A hazaiak keretéből Jehia el-Dera és Mikita Vajlupov hiányzott, a vendégeknél Domen Makuc, Blaz Janc és Javi Rodríguez nem játszott.

A Veszprém október 26-án első alkalommal nyert Barcelonában, a katalánok annak a mérkőzésnek a hibáiból, tapasztalataiból is készültek a mostani találkozó előtt, legalábbis a játékukon ez látszott az első percekben. Több mint tíz percig felváltva estek a gólok, majd két találat volt a vendégek előnye. A magyar bajnoki címvédő egy 4-1-es sorozattal fordított, és a 19. percig a támadójátéka és a védekezése is rendkívül magas színvonalú volt - ahogyan ellenfelének is -, ezután viszont egyre többet hibázott. Aleix Gómez vezérletével 5-1-es sorozatot produkált a 11-szeres BL-győztes Barcelona, amely továbbra is kiegyensúlyozottan, összeszedettebben kézilabdázott. A hajrában Hugo Descat kétszer is betalált büntetőből, így a bakonyiak "csak" kétgólos hátrányban voltak a szünetben.

A 19. perc (12-11) után a 42. percben (23-22) vezetett ismét a Veszprém, és bár többször is elléphettek volna, a lehetőség kapujában rendre hibáztak. A legtöbb lövést Nedim Remili vállalta, de sokat rontott, ennek ellenére a hajrában is pályán tartották. Kapusteljesítményben ekkor a Barcelona bizonyult hatékonyabbnak, de egy labdaszerzés után Kentin Mahé az utolsó percben egyenlített. Tíz másodperccel a vége előtt Dika Mem betalált, a Veszprém időt kért, de a hátralévő idő már nem volt elég az újabb gól megszerzéséhez. A hazaiak 23, a vendégek 18 lövést rontottak a találkozón.

Remili 15 lövésből csupán hat gólt dobott, Ludovic Fabregas ötször, Szergej Koszorotov négyszer talált be, Rodrigo Corrales 13 védéssel zárt. A katalánoknál Aleix Gómez nyolc, Melvyn Richardson és Luís Frade öt-öt találattal, a mezőny legjobbjának megválasztott Gonzalo Pérez de Vargas 13 védéssel járult hozzá a sikerhez.

A két csapat 27. alkalommal találkozott egymással az európai kupaporondon, a mérleg a Veszprém szempontjából nyolc győzelem, egy döntetlen és 18 vereség.

A hét sikerrel és két vereséggel csoportjuk második helyén álló bakonyiak egy hét múlva a válogatott Fazekas Gergőt foglalkoztató lengyel Orlen Wisla Plock vendégei lesznek az idei év utolsó BL-fordulójában.

A Szeged csoportjában Máthé Dominik csapata, a Paris Saint-Germain 26-24-re kikapott a német THW Kiel otthonában, a franciáknál a magyar válogatott jobbátlövő nyolc kísérletből kétszer talált be.

Fotó: handballveszprem.hu