A volt csapatod, a Wisla Plock ellen fogunk pályára lépni. Mit vársz ettől az összecsapástól?

Egy kemény és küzdelmes mérkőzésre számítok. A szezon elejéhez képest szerintem sokat javult a Plock játéka és meccsről meccsre jobban teljesítenek. Ez annak is köszönhető, hogy több játékosuk is visszatért a sérülésből. Tisztában vagyunk vele, hogy ők is ugyanúgy harcolni fognak a két pontért, mint ahogy mi is. Fel kell készülnünk ellenük, hiszen nem lesz egyszerű dolgunk. Meg kell mutatnunk a csapatunk karakterét az év utolsó Bajnokok Ligája összecsapásán.

Szerintem te vagy az egyik, aki a leginkább tudja, hogy mennyire nehéz Plock-ban játszani. Mit gondolsz, mi lesz a kulcs ellenük?

Amikor Plock-ban játszol, akkor meg kell mutatnod a csapatod karakterét, azt, hogy mennyire tudsz küzdeni a végső sikerért. A végén pedig az fog nyerni, aki jobban akarta a győzelmet. Xavi Sabaté együttese kifejezetten jól kézilabdázik otthon, amire készülünk is.

Egy utolsó, személyes kérdés. Mit jelent számodra, hogy a volt csapatod otthonában fogsz játszani?

Természetesen jó érzés lesz visszatérni, de profi játékosként nem gondolhatok erre. Ilyen a sportolók élete.

