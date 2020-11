Erna Solberg norvég miniszterelnök a koronavírus-járvány miatt nem támogatja, de nem is tiltja meg, hogy országa a december 3-án kezdődő női kézilabda Európa-bajnokság társházigazdája legyen.

"Dolgozunk annak a kérdésnek a megválaszolásán, hogy lehetséges-e egyáltalán koronavírus-protokollt készíteni egy ilyen nagy eseményre. Számos jel utal arra, hogy ez nehéz feladat, hiszen sok ember látogatna ide, nagyon sok résztvevőről lenne szó" - nyilatkozta pénteken a norvég hírügynökségnek (NTB) a kormányfő.



Az Európa-bajnokságot december 3. és 20. között rendeznék a dániai Herningben és a norvégiai Trondheimben. A magyar válogatott az utóbbi helyszínen szerepelne a csoportkörben Szerbia, Horvátország és a világbajnok Hollandia társaságában.



Szeptember elején a Norvég Kézilabda Szövetség (NHF) megerősítette, hogy otthont adnak a tornának. Október végén kiderült, hogy a világjárvány miatt a vártnál is drasztikusabb szabályokat fogalmaztak meg a hatóságok: amennyiben egy játékos koronavírustesztje pozitív eredményt hoz, azonnal karanténba küldik a csapatát, sőt azt a válogatottat is, amellyel legutóbb játszott. Vagyis egy eset miatt két együttes számára érhet véget a kontinensviadal.



Kare Geir Lio, az NHF elnöke 38 nappal a rajt előtt kijelentette, hogy a visszalépést fontolgatják, mire a dán szövetség (DHF) vezetője, Per Bertelsen közölte, hogy akár önállóan is megrendezik a tornát.

Az NHF azóta benyújtott egy átdolgozott koronavírus-protokollt, hiszen a kontinensbajnokság lebonyolításához mindenképpen szükség van rá, hogy a résztvevők mentesüljenek a rendkívül szigorú norvég karanténszabályozás alól.

Bent Hoie egészségügyi miniszter közölte, hogy a kialakult helyzetben az NHF-nek kell vállalnia a felelősséget.



"A döntés a kézilabda-szövetség kezében van, amely most már tudja, milyen kockázattal jár egy ilyen nagy esemény. Ennek minden oldalát meg kell vizsgálnia, és kiegyensúlyozott, jó döntést kell hoznia" - mondta a Norvég Egészségügyi és Szociális Igazgatóság vezetője, Björn Guldvog. Hozzátette, a végső döntés természetesen a kormánynál van, de megemlítette, hogy a Norvég Síszövetség ezen a héten lemondta a Lillehammerbe tervezett sífutó, síugró és északisí világkupaversenyeket.



"Ezzel a példával nem akarok nyomást gyakorolni az NHF-re, de úgy gondolom, ismerik az egészségügyi hatóságok véleményét, és a legjobb belátásuk szerint dönthetnek" - mondta Guldvog.

Kare Geir Lio, a szövetség elnöke leszögezte, egyelőre nem adják fel a rendezés lehetőségét, de hétfőig meghozzák döntésüket.



"Megvizsgáljuk az összes létező lehetőséget, és megpróbálunk minél jobb megoldást találni" - nyilatkozta.



Morten Wolden, a trondheimi önkormányzat tanácsosa kijelentette, Erna Solberg szavai azt jelentik, nem akarja, hogy Norvégia társházigazdája legyen a tornának.



Az európai szövetség (EHF) pénteki közleménye szerint legkésőbb kedden délelőtt megszületik a végső döntés az Európa-bajnokság megrendezéséről, amelyen 16 csapat szerepelne és 47 mérkőzést játszanának. A koronavírus-járvány miatt korábban a norvégiai Stavanger és Oslo, illetve a dániai Frederikshavn kikerült a helyszínek közül.



Borítókép: Jean Catuffe/Getty Images