Két, egyformán hétpontos együttes várta a szombati találkozót a Hódos Imre Sportcsarnokban. Egy hete idegenben 29-29-es döntetlennel szerzett pontot Szilágyi Zoltán vezetőedző együttese, ezúttal a hazai pálya mellett fontos változás volt, hogy sérülés miatt az ellenfélnél akadt egy nagy hiányzó Cristina Neagu személyében.



Elrontott ziccerekkel és kimaradt büntetőkkel - köztük dupla kapufással - kezdett a házigazda csapat, amely tíz és fél percig (!) nem tudott betalálni, a rendre lefelé tartó lövéseket sorra hárította a vendégek hálóőre, Evelina Eriksson, elbizonytalanítva a DVSC játékosait. Így bár Catherine Gabriel is mutatott be bravúrokat a debreceni kapuban, 0-4-gyel indult az összecsapás. A DVSC támadójátékának hatékonysága Szilágyi Zoltán időkérése után javult, ennek ellenére tartotta a négy-öt gólos előnyét a bukaresti gárda, és mivel a játékrész hajrájában ismét gyenge volt a hajdúságiak helyzetkihasználása - az első harminc percben nem jutottak el tíz gólig -, hattalálatos különbséggel vonulhattak el a szünetre a felek. Eriksson 52 százalékos hatékonysággal védte a CSM kapuját az első félidőben.

A második játékrész elején elöl és hátul is jobb teljesítményt nyújtott a vendéglátó együttes, és bár továbbra is akadtak hibák, sikerült hosszú idő után két gólra zárkózni (16-18). Visszaállította azonban a négy találat környéki különbséget a CSM Bucuresti, amely kettős emberhátrányban is eredményes tudott lenni. Ismét visszaesett a debreceni pontosság, a vendégek pedig rendre büntették a hibákat, miközben Eriksson változatlanul ihletett formában védett. A hajrában növelni is tudta előnyét a bukaresti csapat a hitét vesztő Debrecen ellen, és végül hét találattal kerekedett felül.

A mezőny legeredményesebbje a bukaresti Angela Stoica lett nyolc góllal, Emilie Hegh Arntzen hétszer volt eredményes, míg debreceni részről Planéta Szimonetta hatszor talált be.

Fotó: MTI