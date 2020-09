Nagy László, a Telekom Veszprém kézilabdacsapatának sportigazgatója úgy véli, nagyon nehéz megítélni a jelenlegi koronavírusos helyzetben, miként alakul majd az idény, éppen ezért - amint azt hangsúlyozta - lépésről lépésre haladnának előre.

"Azt gondolom, hogy van egy ígéretes csapatunk, ha a maximumot hoznánk ki a játékosainkból, akkor bármire képesek lehetnénk, de még alig kezdtük el a szezont. Meglátjuk, hogy haladunk, meccsről meccsre, edzésről edzésre szeretnénk építkezni" - nyilatkozott az M1 aktuális csatornának csütörtökön a Bajnokok Ligája első fordulójában, Nantes-ban aratott 28-24-es győzelmet követően.



Emlékeztetett rá, hogy egyre nagyobb a fertőzöttség a kézilabdasportban is, maradnak el fordulók, mérkőzések, lesznek halasztások, és utalt arra, hogy a Pick Szeged már nem is tudja lejátszani csütörtökön (ma) a Paris Saint-Germain elleni összecsapását.



"Egy biztos, úgy kell kialakítani ezt az egész versenynaptárt, hogy alkalmazkodni kell a Covid-helyzethez. A legfontosabb, és ezt nem győzöm hangsúlyozni, mindig a játékosok egészségi állapota. Úgyhogy minden orvosi javaslatot és előírást igyekszünk maximálisan betartani, és nemcsak igyekszünk, hanem be is tartunk" - emelte ki.



Kérdésre válaszolva külön is kitért rá, hogy nehéz helyzetbe kerül az a csapat, amelynél koronavírusos esetek vannak.



"Egy biztos, ha kettő, négy, hat hétre kiesik egy vagy több játékos, ott valóban az egész versenyszezont, versenynaptárt át kell írni, illetve módosítani kell" - vélekedett.

A nantes-i BL-nyitányt illetően úgy fogalmazott, hogy a látottakkal nagyjából elégedett.



"Nyilván érezhető volt, hogy nagyon sok idő kiesett BL-mérkőzés nélkül, lassabban rázódtunk vissza, és több olyan nem kikényszerített hiba volt, amitől el tudtunk volna tekinteni, de én mint volt játékos abszolút át tudom ezt érezni. Az első forduló a BL-ben általában ilyen kacifántosabb vagy nyögvenyelősebb szokott lenni. Viszont nem szabad arról sem megfeledkezni, hogy egy abszolút magabiztos győzelmet arattunk" - mondta.



A veszprémiek jövő csütörtökön a horvát PPD Zagreb csapatát fogadják a BL csoportkörének második fordulójában.

