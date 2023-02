A közmédiának elmondta: folyamatosan követi leendő együttese eredményeit, és mivel a gárda a feljutás legnagyobb esélyese - a bajnoki szezon felénél négypontos előnnyel vezeti a német másodosztály tabelláját -, nagyon reménykedik abban, hogy a következő idényben már az élvonalban szerepelhetnek.

Hozzátette: a Balingen már tavaly nyáron megkereste - miután megsérült a csapat egyik jobbátlövője -, de akkor nem sikerült megegyeznie jelenlegi klubjával, a Bajnokok Ligájában csoportkörös horvát PPD Zagrebbel. Onnantól viszont folyamatos volt a németek érdeklődése, és mivel nyáron lejár a szerződése, végül megszületett az egyezség.

"Több megkeresésem is volt, Németországból, Franciaországból és itthonról is, de a Balingenen érződött a legjobban, hogy engem szeretnének több szempontból is. Emiatt azt éreztem, hogy megbízhatok bennük, és a részükről is teljes bizalmat éreztem a tárgyalások során" - nyilatkozta.

A jobbátlövő kiemelte: a Bundesligában "nagyon komoly tempót kell bírni", és mind a 34 mérkőzés közel olyan színvonalú, mint egy BL-meccs. Hozzátette: ez biztosan igénybe fogja majd venni a szervezetét, de kellő odafigyeléssel reményei szerint ezzel nem lesz gond, a sérülések elkerülik és sokat fejlődik.

"Nagyon sokat beszélgettem a vezetőedzővel, többször elmondta, hogy nekik egy ilyen szintű játékos kell, aki mind védekezésben, mind támadásban a csapat húzóembere lesz, bízom benne, hogy ez így is lesz" - mondta.

A 28 éves Leimeter a zágrábi időszakot megelőzően a PLER, a Tatabánya, a Budakalász és a Csurgó csapatát erősítette. A magyar válogatottban eddig 11-szer szerepelt, és bár ott volt a keretben a januári olimpiai kvalifikációs világbajnokságon, pályára nem lépett.

Fotó: Christof Koepsel/Getty Images