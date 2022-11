A csapatkapitány Hornyák Dóra úgy fogalmazott, a magyar női kézilabda-válogatott tagjai nem dőlhetnek a kardjukba, amiért meglepően simán, 21-18-ra kikaptak Horvátországtól az Európa-bajnokság csoportkörének második fordulójában, vasárnap Ljubljanában.

"Tegnap este összeültünk a csapattal beszélgetni, és próbáltuk megfejteni, mi lehet a probléma, mi lehet az oka, hogy nem tudjuk kihozni magunkból azt, amire egyénileg képesek lennénk" - nyilatkozta hétfőn az MTI-nek a Debrecen balátlövője.



Mint elárulta: megállapították, hogy van bennük egyfajta görcs, egy gát, egy olyan érzés, ami miatt nem tudnak felszabadultak lenni.



"Nem tudjuk az okát, miért van ez, de keressük a megoldást. Talán azért, mert ez már nem egy utánpótlás, hanem egy felnőtt világverseny, vagy azért, mert nagy rajtunk a nyomás, a teher" - mondta Hornyák.

Mint kifejtette, mindenki reménykedett benne, hogy tudják folytatni, amit Svájc ellen az utolsó 12 percben elkezdtek pénteken, a 33-28-ra megnyert első csoportmeccsen.



"Mindenki úgy ment fel a pályára, hogy képesek vagyunk megnyerni a meccset, de az első 11 percben nem lőttünk gólt, és null-öttel kezdtünk, onnantól kezdve pedig nagyon nehéz volt. Futottunk az eredmény után, és elsősorban lelkileg őröltek fel bennünket" - mondta a védekező-specialista.

Hozzáfűzte, próbáltak pozitívak maradni, amennyire ebben a helyzetben lehet, és igyekeznek mindent megtenni kedden 20.30-tól a címvédő Norvégia ellen.



"Nem dőlhetünk a kardunkba, mert abból semmi jó nem sülne ki. Ha így folytatjuk, a norvégok nekünk esnek, és 15 góllal kikapunk, ami a lelkünknek még rosszabb lenne" - szögezte le.



Hornyák elárulta, csapatkapitányként neki is van szerepe a problémák megoldásában, de Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány, Pigniczki Krisztina másodedző és Kovács Magdolna mentáltréner is sokat segít.



"Mentálisan elkezdtünk egy folyamatot, de nem fog menni egyik napról a másikra. Nagyon az út elején vagyunk, mert mentáltrénerrel dolgozni nem olyan megszokott dolog a magyar kézilabdában, mint más országokban" - árulta el.



A kapus Szemerey Zsófia úgy értékelt, 21 kapott góllal nyerniük kellett volna, bár a horvátok nagyon lelassították a támadójátékukat, és ha akartak, tudtak volna még többet lőni, mert nagyon okosan játszottak. Hozzátette, próbálta támogatni a többieket, és nagyon reménykedett, hogy az első Európa-bajnoki mérkőzésén meg tudja ismételni, amit a románok elleni edzőmeccsen nyújtott, de sajnos neki sem úgy sikerült a játék, ahogy szerette volna.



"Mindig nagyon nehéz egy kapusnak, pláne akkor, amikor véd, és úgy érzi, ezzel tudna adni egy löketet a csapatnak, de látja, hogy elöl kimaradnak a helyzetek. Ilyenkor úgy érzem, rajtam is plusz teher van, mert még többet kell nyújtanom, hogy még jobban tudjam segíteni a csapatot" - nyilatkozta Szemerey, aki 15 lövésből ötöt hárított.



Hangsúlyozta, a mérkőzés utáni este még lehet búslakodni, akkor még lehet gondolkozni, mik voltak a hibák, mert ha nem gondolkoznak rajta és nem találják meg az okát, nem is tudják kijavítani. A következő napot viszont mindig tiszta lappal kell kezdeni, és már a következő mérkőzésre kell összpontosítani.



"Nem engedhetjük meg, hogy több napig sirassuk magunkat" - szögezte le.



A Mosonmagyaróvár kapusa elmondta, már a Svájc elleni találkozó után is lehetett érezni, hiába nyertek, nem tudnak igazán örülni a sikernek, mert érezték, hogy nem jó játékkal győztek. Bár megjegyezte, egy csapatnak az mutatja meg az erősségét, ha rossz játékkal is tud nyerni.



"Tegnap kikaptunk, ez még lejjebb vitt minket, viszont szerintem innen már csak felfelé vezethet az út. Tegnap megbeszéltünk és letisztáztunk magunk között, min kellene változtatunk, és ha ezeken valóbban változtatunk, akkor holnap nem lehet probléma" - magyarázta.



A magyarok a vereségük ellenére biztosan továbbjutnak a csoportkörből a középdöntőbe, ahol a Svédország, Dánia, Szlovénia, Szerbia négyesből továbblépő három csapattal találkoznak.

Borítókép: MTI/Czeglédi Zsolt