A címvédő Győri Audi ETO KC házigazdaként 27-27-es döntetlent játszott a francia Brest Bretagne csapatával a női kézilabda Bajnokok Ligája középdöntőjének első fordulójában, vasárnap.

A győriek napra pontosan két év óta veretlenek a BL-ben.

Eredmény, középdöntő, 1. forduló, 2. csoport:

Győri Audi ETO KC-Brest Bretagne (francia) 27-27 (15-17)





Az ETO szerdán 34-29-re kikapott Siófokon a bajnokság rangadóján, de a Bajnokok Ligájában százszázalékos volt, ahogyan francia ellenfele is.



Ezúttal sem kezdtek jól a győriek, a Brest sokkal hatékonyabban védekezett és pontosabban támadott, így a 12. percben már 9-3-ra vezetett. Danyi Gábor vezetőedző időt kért és cserékkel próbálkozott, ezt követően csapata egy 5-1-es sorozattal felzárkózott. Kiss Éva több alkalommal is bravúrral védett, a lövések pedig pontosabbak lettek, és bár 12-14-es állás után megint három francia találat következett, a szünet előtt háromszor a hazaiak voltak eredményesek, így a Brest 17-15-re vezetett.



Nagy lendülettel kezdte a második felvonást a Győr, gyorsan egyenlített, de az ötvenedik percben megint hárommal jobban álltak a vendégek, akiknél sokkal jobb volt a kapusteljesítmény. Az izgalmas hajrában az egyre jobban védekező címvédő produkált 3-0-s szériát, és nagy bravúrral kiharcolta a döntetlent.



A két csapat harmadik alkalommal találkozott egymással, két győri siker után először játszottak döntetlent. Arra legutóbb 2017 áprilisában volt példa, hogy a Győr két egymást követő tétmérkőzésén nyeretlen maradt.



A mezőny legeredményesebb játékosa a franciák szlovén légiósa, Ana Gros volt hat góllal. Az ETO-ban Veronica Kristiansen és Fodor Csenge is ötször talált be.



A győriek jövő szombaton a montenegrói Buducnost Podgorica csapatát fogadják, a Ferencváros pedig vasárnap a dán Esbjerg otthonában folytatja szereplését a BL középdöntőjében.

A csoport állása: 1. Győr 9 pont (162-124), 2. Brest Bretagne 9 (157-134), 3. Buducnost Podgorica (montenegrói) 6, 4. Ramnicu Valcea (román) 2 (117-123), 5. IK Sävehof (svéd) 2 (124-152), 6. Krim Mercator Ljubljana (szlovén) 2 (114-144)

szombaton játszották:

1. csoport: FTC-Rail Cargo Hungaria - CSM Bucuresti (román) 33-23 (19-10)



Az állás: 1. Metz HB (francia) 8 pont, 2. Esbjerg (dán) 6, 3. Vipers Kristiansand (norvég) 5 (151-150), 4. Rosztov-Don (orosz) 5 (126-125), 5. Ferencváros 3 (136-146), 6. CSM Bucuresti 3 (113-126)

Borítókép: Facebook/Győri Audi ETO KC