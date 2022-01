Hollandia 34-30-ra legyőzte Montenegrót a magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság középdöntőjének második fordulójában, szombaton a budapesti MVM Dome-ban.

A torna két meglepetéscsapatának találkozóján Montenegró számított esélyesnek, mert a hollandoktól az elmúlt napokban több játékos, illetve a szövetségi kapitány is kiesett koronavírusos megbetegedés miatt.



Nebojsa Simic védéseire alapozva a montenegróiak előbb 7-4-re, majd 10-6-ra elhúztak, ám a 13. percben váratlanul megtorpantak. Egyre hatékonyabb védekezésének köszönhetően kisvártatva egyenlített a holland csapat, sőt a rá jellemző gyors ellenakciókkal 15-13-ra ellépett.

A magyarok csoportjából továbbjutott Hollandia lendületét az ellenfél időkérése sem törte meg, így a góllövőlistát vezető Kay Smits találataival a szünetben 18-16-ra vezetett.



A második félidőben a csapathoz pénteken csatlakozott Thijs van Leeuwen védései segítették a hollandokat, akiknek a nyitott védekezése továbbra is hatékonynak bizonyult és az utolsó negyedóra kezdetén 27-24-es előnyben voltak. Montenegró továbbra sem tudott kellően masszívan védekezni és megakadályozni az ellenfél ritmusváltásait, rágyorsításait, így pedig nem volt esélye az eredmény megfordítására.

