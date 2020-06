Kihirdette az Európai-Kézilabda Szövetség a női kézilabda Bajnokok-Ligája All-Star keretét.



A 2019/2020-as idényben a BL-címvédő Győr együtteséből hárman, a francia Amandine Leynaud, a norvég Stine Oftedal, valamint a brazil Eduarda Amorim került be a legjobbak közé. Az All-Star keretbe bekerült még a román Valceában játszó magyar válogatott, Asma- El-Ghaoui is.



A legjobb fiatalkorú játékos, a tavalyi évhez hasonlóan idén is a Ferencváros átlövője, Háfra Noémi lett.



Az idei év legjobb edzője pedig a Metz, és a holland válogatott edzője, Emmanuel Mayonnade.













A női kézilabda Bajnokok Ligája a középdöntő utolsó fordulója után szakadt félbe a koronavírus-járvány miatt. A májusban lejátszandó négyes döntőt pedig szeptember 5-6-i hétvégén fogják megrendezni Budapesten, a Papp László Sportarénában.



Borítókép: Facebook.com/ Győri Audi Eto KC