Háfra Noémi 78-szoros válogatott kézilabdázó a következő szezonban a montenegrói Buducnost Podgorica csapatát erősíti.

A balátlövő klubja, a Győri Audi ETO KC csütörtökön jelentette be a honlapján, hogy Háfrát ismét kölcsönadják. A mostani idényt a dán Odense HB együttesénél kezdte, de októberben súlyosan megsérült a térde. A műtét után előbb a skandináv országban gyógyult, majd februárban visszatért Győrbe.



"Többször átbeszélve a helyzetet arra jutottunk, Noémi számára a játéklehetőség a legfontosabb, ehhez pedig egy év kölcsönjáték a legjobb megoldás. Továbbra is hisszük, hogy Noémi nemcsak a győri, hanem a magyar kézilabdázás nagy értéke is, ezért elsősorban a játékos érdekeit szem előtt tartva mondtunk igent a kölcsönadásra" - nyilatkozta Endrődi Péter, a Győri ETO Kft. ügyvezetője.

Borítókép: Facebook.com/GyőriAudiETOKC