A Tatabánya házigazdaként 25-21-re legyőzte az északmacedón Eurofarm Peliszter csapatát a férfi kézilabda Európa-liga csoportkörének kilencedik fordulójában, ennek ellenére eldőlt, hogy nem juthat tovább a negyeddöntőbe.

A hazaiak keretéből Bognár Nándor, Hornyák Péter, Bálint Bence és Bodnár Ádám hiányzott. A találkozó azért is volt pikáns, mert a vendégeket erősítő Székely Márton, Mateo Maras, Josip Peric és Nemanja Obradovic - északmacedón sajtóhírek szerint - nyártól Tatabányán játszik majd. Közülük Obradovic ezúttal nem volt tagja a keretnek.



Mindkét csapat motiváltan, összeszedetten kézilabdázott, a magyar együttes az ötödik és a 18. percben is két góllal vezetett, a horvát Stipe Mandalinic vezérletével azonban a 22. percben már az Eurofarm Peliszter állt jobban. A kiegyenlített első félidő hajrájában is jól védekeztek a csapatok, így a szünetben döntetlen volt az állás.



A magyar válogatott Sunajko Stefan góljaira Mandalinic válaszolt a második félidő elején, amikor mindkét együttes türelmesen, taktikusan támadott. A folytatásban sem alakult ki jelentős különbség a csapatok között, de Győri Mátyás és Juhász Ádám irányításával öt perccel a vége előtt két találattal vezetett Tatabánya. Az 57. percben volt először három gól közte, és ezt a lengyel kapus, Piotr Wyszomirski bravúros védéseivel még növelniük is sikerült a házigazdának.



A vendégeknél Mandalinic tíz, a hazaiaknál Sunajko nyolc, Győri hét gólig jutott. Wyszomirski hét, Bartucz László három védéssel zárt, a túloldalon Marko Kizic nyolc lövést hárított, Székely Márton egyet sem.



A két csapat 2019 februárja óta hatodik alkalommal találkozott egymással tétmérkőzésen, a mérleg három-három győzelem, illetve vereség. A három győzelemmel és hat vereséggel álló Tatabánya egy hét múlva Bartók Donát csapata, a svájci Kadetten Schaffhausen otthonában zárja szereplését a második számú európai kupasorozat csoportkörében.

A magyar csapat továbbjutási esélyei akkor maradtak volna meg a jövő heti utolsó forduló előtt, ha az AEK Athén nem győzi le a Sporting CP-t, de a görögök 25-24-re nyertek a portugálok ellen.

Eredmény, csoportkör, 9. forduló, D csoport: Grundfos Tatabánya KC-RK Eurofarm Peliszter (északmacedón) 25-21 (11-11)

lövések/gólok: 38/25, illetve 38/21

gólok hétméteresből: 5/4, illetve 5/5

kiállítások: 4, illetve 2 perc

