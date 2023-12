Eredmény, csoportkör, 6. (utolsó) forduló, H csoport: MOL Tatabánya KC-KGHM Chrobry Glogów (lengyel) 37-24 (20-8)

-----------------------------------------------------------

lövések/gólok: 52/37, illetve 50/24

gólok hétméteresből: 8/7, illetve 4/4

kiállítások: 4, illetve 2 perc

A hazaiak keretéből Josip Peric, Győri Mátyás és Ancsin Gábor hiányzott. A csapatot Tombor Csaba vezetőedző hétfői távozása után Sibalin Jakab irányította.

Az már az utolsó forduló előtt eldőlt, hogy a magyar és a lengyel csapat sem juthat tovább a csoportkörből, de ez csak a vendégek játékára nyomta rá a bélyegét. A Tatabánya egy hármas és egy négyes gólsorozattal 7-4-re ellépett a 12. percre, majd jó védekezéssel, több lerohanásgóllal tovább növelte előnyét (12-7).

A Glogów rengeteget hibázott, a 23. percben 16-7-es állásnál már másodszor kért időt. A lengyelek csaknem 12 percig nem találtak be, ezt a magyar együttes maximálisan kihasználta és a szünetben már 20-8-as előnyben volt.

A második félidő is egy közepes színvonalú edzőmérkőzésre hasonlított, a Székely Márton helyére beállt Bartucz László is remekül védett. A Tatabányára a szombati, Csurgóval szembeni nyolcgólos vereséghez képest rá sem lehetett ismerni, és bár a második felvonásban már nem védekezett olyan hatékonyan, végül a vártnál is simábban, 37-24-re nyert.

Krakovszki Bence nyolc, Juga Enomoto öt góllal, Székely és Bartucz egyaránt kilenc védéssel járult hozzá a sikerhez. A túloldalon Jakub Orpik hétszer talált be, Rafal Stachera 11 védéssel zárt.

A Tatabánya három győzelemmel és három vereséggel csoportja harmadik helyén végzett. A nyolcaddöntőbe az első két helyezett jutott.

Fotó: MTI