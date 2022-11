Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány szerint a magyar női kézilabda-válogatott felelősségvállalásban is nagyon erős volt szerdán, ezért sikerült 29-25-re legyőznie a társházigazda Szlovéniát az Európa-bajnokság középdöntőjének utolsó játéknapján Ljubljanában.

"A motiváció és az akarat nagyon komoly a csapaton belül, most pedig a felelősségvállalásban is nagyon erősek voltunk" - nyilatkozta a lefújás után a szakvezető. Mint elárulta, az öltözőben megbeszélték, hogy mindenkinek vállalkoznia kell támadásban, mert akkor szélesebbé válik az ellenfél védekezése, és könnyebb lesz befejezniük az akcióikat.



"Ma nagyon sok dolog működött, zártabbá vált a védekezésünk és a kapusaink is tudtak segíteni. A végén nagyon fontos volt, hogy tudtuk, Ana Gros, vagy a beálló fogja befejezni a támadásokat" - magyarázta.



A kapitány kiemelte, ismerik a szlovénok védekezési stratégiáját, és tudták, hogy a széleken sokkal több helyzetük lehet. Nem véletlen, hogy Márton Gréta és Győri-Lukács Viktória is négy góllal járult hozzá a sikerhez.



"Nálunk most nem nagyon van lövő, és ezúttal a keresztek sem nagyon működnek, ezért a szélsőjátékot ki kell használni. Az előző mérkőzéseken is törekedtünk rá, de akkor nem tudtuk elégszer odatenni a labdát, ma viszont csodálatos megoldások voltak. Nagyon örülök, hogy nem hozták vissza a labdát, hanem szinte minden lehetőséget kihasználtak" - értékelt Golovin.



A magyarok két győzelemmel és négy vereséggel zárták a tornát: a csoportkörben 33-28-ra nyertek Svájc ellen, Horvátországtól 21-18-ra, a címvédő Norvégiától 32-22-re kaptak ki, így pont nélkül jutottak a középdöntőbe, ahol Dániától 29-27-es, Svédországtól pedig 30-25-ös vereséget szenvedtek. Már hétfőn eldőlt, hogy a magyar szövetség által meghatározott célt, a nyolc közé kerülést nem tudják teljesíteni, és végül 11. lett a csapat.



"Nagyon nehezen kezdtük a tornát, majd jött három mérkőzés komoly csapatok ellen, ahol sok minden nem működött, de tapasztalhattuk a sebességüket. Szerintem meccsről meccsre jobbak voltunk, előreléptünk" - vélekedett.



Hangsúlyozta, nagyon fiatal és tapasztalatlan a játékoskeret, amelynek tagjai a szerdai mérkőzésből megtanulhatják, hogy nincs lehetetlen, hiszen az utolsó fordulóban csapatként sikerült legyőzniük a hazai pályán játszó szlovénokat.

"Mindent megtettünk, hogy győzelemmel zárjuk a tornát. Ma is küzdöttünk, okosak is voltunk, és a helyén volt a szívünk. Úgy néz ki, a csapatunknak két arca van, de a második arcnak jobban örülök. A legfontosabb, hogy a lelkiviláguk kitartott a torna végéig" - tette hozzá Golovin.

