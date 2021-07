A magyar válogatott Székely Márton az északmacedón RK Eurofarm Pelister kézilabdacsapathoz igazolt.

Az együttes pénteken, a közösségi oldalán jelentette be, hogy egyéves megállapodást kötött a kapussal, akinek legutóbbi klubja a Porto volt, előtte Balatonfüreden, Csurgón, Tatabányán és Veszprémben is védett. Székely az M1 aktuális csatornának elmondta: június végén váratlanul érte az északmacedón klub megkeresése, amely hazaigazoló egyiptomi kapusának a pótlására szemelte ki őt. Hozzátette: a bajnokság mellett a SEHA-ligában és az Európa-kupában is indulnak, így az elmúlt évekkel ellentétben minden bizonnyal sok játéklehetőséghez jut, amely fő szempont volt számára a klubválasztásnál. Kiemelte, az utóbbi években rendre nemzetközi porondon is szerepelt az együttes, és mivel a játékoskeret gerince megmaradt, úgy készül, hogy egy erős csapat kapuját kell védenie.

"Volt francia, német, svájci és szlovén megkeresésem is, illetve konkrét ajánlatokat is kaptam, de mindvégig próbáltam olyan megoldásban gondolkodni, illetve olyan csapatra várni, amely megadja nekem az esélyt a minél több játéklehetőségre, illetve nemzetközi mérkőzésre. Ez nemcsak a saját karrierem, hanem a válogatott szempontjából is fontos" - mondta. Hozzátette, csak ebben az esetben képes felhívni magára a szakmai stáb figyelmét, hogy januárban számolhatnak vele a részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon.

A 31 éves kapusnak - az Eurofarm Pelister többi játékosához hasonlóan - július 19-én az első edzésen lesz jelenése új klubjában. Dimitar Mitrevszki sportigazgató kiemelte: Székely személyében rutinos, tapasztalt válogatott játékost szerződtettek, így a kapus poszton abszolút versenyképesek lesznek.

Borítókép: FC Porto/Twitter