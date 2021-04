Faluvégi Rudolf 14-szeres válogatott kézilabdázó súlyos térdsérülése nem érinti a következő szezontól érvényes franciaországi szerződését.

A TVB 1898 Stuttgart irányítójának keresztszalagja március 28-án szakadt el, és a térdét csütörtökön operálták meg. A 27 éves játékos szerdán az M4 Sport Sporthíradójában elmondta, hogy már jól érzi magát, a térde viszonylag fájdalommentes. Hozzátette, a klubjánál minden nap vannak foglalkozások, amelyek elősegítik a gyógyulását, és a jövő héten talán már enyhén terhelheti is a sérült testrészt.

Faluvégi úgy fogalmazott, a környezetét jobban megviselték a történtek, mint őt.



"Éreztem, hogy nagy baj van, hogy nagy kihívás elé állított az élet, de összeszorítom a fogamat, és megpróbálok erős maradni" - nyilatkozta.



Az irányító június végéig Stuttgartban marad a családjával, utána hazalátogatnak, majd júliusban utaznak Franciaországba. Mint elmondta, bízott benne, hogy az új szerződését nem érinti a sérülése, és a klub tájékoztatása szerint valóban nem változtak a korábban rögzített feltételek, mindenben támogatják, és az alapozás megkezdésével náluk folytatja a rehabilitációs munkát.



Faluvégi februárban jelentette be, hogy nyáron visszatér Franciaországba, de új klubját továbbra sem nevezte meg, és egyelőre az egyesület sem jelentette be az érkezését.

A kézilabdázó úgy vélekedett, szinte biztos, hogy legalább hat hónapot igénybe fog venni a gyógyulása. Hozzátette, minden fázison végig akar menni a felépülés során, és az új klubja részéről semmilyen nyomást nem érez, hiszen a következő szezonból nem vesz el sokat a sérülése.

Faluvégi 2017 nyarán Csurgóról igazolt a francia HBC Nantes együtteséhez, amelynél másfél szezont töltött, és ezüstérmet szerzett a Bajnokok Ligájában. Ezután 2019 tavaszán a Cesson Rennes csapatát erősítette, majd nyáron a Bundesligába szerződött, ám sok időt ki kellett hagynia váll-, könyök- és lábsérülések miatt.

A válogatott szereplésről közölte, még nem mondott le arról, hogy szerepelhet a jövő januári, hazai rendezésű Európa-bajnokságon, de ehhez már a körülmények szerencsés alakulására is szükség lenne.

Borítókép: NurPhoto/NurPhoto via Getty Images