A Sport TV kézivezérlés extra című műsorában rendkívüli interjút készítettek a két szövetségi kapitánnyal, a Győr edzőjével Danyi Gáborral, valamint a Ferencváros mesterével, Elek Gáborral.



A műsorban szóba kerül a november vége és december közepe között zajló női-kézilabda Európa-bajnokság.



Danyi Gábor szerint ez egy kiváló alkalom lesz arra, hogy a válogatott az Európa-bajnokságon összecsiszolódjon, és felkészülhessen az olimpiai selejtezőtornára. A győriek edzője hozzátette, hogy az Eb-n nyújtott teljesítményt a helyén kell kezelni.



"A januári hozzáállás példaértékű volt, elengedhetetlenül fontos lesz a klubokkal való kommunikáció" - nyilatkozta a győriek edzője.



Elek Gábor később szót ejtett arról is, hogy mi az, amihez mindenképpen ragaszkodik.



"Fontos lesz, hogy amennyire lehet, próbáljuk meg a stábot egyben tartani" - nyilatkozta a fővárosi zöld-fehérek mestere.



Az interjúban szóba került a csapat várható taktikája is.



Az már korábban kiderült, hogy Danyi Gábor a védekezésért, míg a Fradi mestere a támadójátékért fog felelni.



Elek Gábor elmondta, nem mindegy a jobbátlövő milyen kezes.



"Nagyon meghatározó lesz, hogy a jobbátlövő, jobb- vagy balkezes lesz-e, de alapvetően a támadójátékunk illeszkedik a Kim által begyakorolt elemekre" - tette hozzá Elek.



"A védekezéssel kapcsolatban az alapelveket elkezdtük letisztázni" - reagált Danyi



"Azt gondolom, hogy a védekezésből a gyors játék alapkövetelmény a mai kézilabdában." - vélte a Rába-partiak edzője.



Szóba került a győriek legendás irányítója, Görbicz Anita szerepe is.



A teljes beszélgetést itt nézheti meg.







A Magyar Kézilabda Szövetség első ízben azok után kérte fel az edzőpárost, hogy a sikertelen vb után Rasmussent elküldték. Szerződésük az olimpiai selejtezőig szólt, azonban a koronavírus-járvány kitörése miatt az elmaradt.



Az MKSZ a tegnapi nap folyamán ismét felkérte a két edzőt kapitánynak. Szerződésük az olimpiai selejtezőig szól, míg sikeres kvalifikáció esetén a tokiói olimpia végéig.





Borítókép: Facebook.com/ Győri Audi Eto KC