A Ferencváros 40-20-ra kikapott a német Bietigheim venedégeként a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének második fordulójában, vasárnap.

A vendégek keretéből Bíró Blanka, Kovacsics Anikó, Szucsánszki Zita, Tomori Zsuzsanna és Dragana Cvijic is hiányzott az európai szövetség által a forduló rangadójának választott mérkőzésről.



Védekezésben és támadásban is, összeszedettebb, pontosabb játékkal kezdtek a németek, akik tavaly március 31. óta minden meccsüket megnyerték. A találkozó negyedénél már 8-3-ra vezettek, és mivel a ferencvárosi játékosok nehezen kerültek helyzetbe, az előkészítetlen lövéseik pedig sokszor sikertelenek voltak, a különbség tovább nőtt.



A két magyar válogatott kapus közül a Bietigheim hálóját védő Szikora Melinda teljesített jobban, így csapata a szünetben nagy meglepetésre már 18-9-es előnyben volt.



A második félidő elején sem változott a játék képe, az Európa-liga-címvédő továbbra is lendületesen kézilabdázott, hatékonyan védekezett, a gyors ellenakcióit rendre könnyű góllal zárta, ezért Elek Gábor vezetőedző már a 43. percben kikérte a harmadik idejét. Szikorát csakhamar le kellett cserélni ujjsérülés miatt, ennek ellenére húszgólosra nőtt a különbség. A német bajnok hatvan percen keresztül ugyanolyan magas színvonalon teljesített, a magyar csapat viszont ezúttal csupán árnyéka volt önmagának.



A házigazdáknál Julia Maidhof kilenc, Karolina Kudlacz-Gloc öt gólt lőtt, a mezőny legjobbjának megválasztott Szikora 53 százalékos hatékonysággal (30/16) védett. A túloldalon Klujber Katrin hat találattal zárt.



A két csapat hetedik egymás elleni tétmérkőzésén négy FTC-siker mellett harmadszor győzött a Bietigheim. A Ferencváros jövő szombaton a francia Brest Bretagne együttesét fogadja Érden.

Ez volt az FTC történetének legsúlyosabb veresége a BL-ben, a negatív rekord a 2016 áprilisában játszott Győr elleni meccs volt, amit 40-23-ra veszített el a fővárosi együttes.

Eredmény, csoportkör, 2. forduló, A csoport:

SG BBM Bietigheim (német) - FTC-Rail Cargo Hungaria 40-20 (18-9)

lövések/gólok: 49/40, illetve 47/20

gólok hétméteresből: 8/8, illetve 1/1

kiállítások: 2, illetve 8 perc

később: B csoport: Győri Audi ETO KC-Kastamonu Belediyesi GSK (török) 16.00

Borítókép: fradi.hu