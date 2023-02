A Ferencváros nyolcaddöntőbe jutott a férfi kézilabda Európa-ligában, mivel kedden házigazdaként 27-27-es döntetlent játszott a német Flensburggal a csoportkör utolsó fordulójában.

A hazaiak keretéből Füzi Dániel és Bohács Sándor hiányzott.



"Írjuk tovább együtt a történelmet" - állt a Fradi-szurkolók kezdés előtt kifeszített transzparensén, akik arra utaltak, hogy kedvenc csapatuknak még egy szoros vereséggel is volt esélye a nyolcaddöntőbe jutásra. A németek számára már nem volt tétje a találkozónak, ugyanis az utolsó forduló eredményeitől függetlenül a csoport első helyéről jutottak tovább.



A negyedik percben már három góllal vezetett az FTC, majd a meccs negyedénél egyenlített a kevesebb helyzetet kidolgozó, de pontosabban lövő Flensburg.

A vendégeket az sem vetette vissza, hogy az első húsz percben négy kiállítást is ítéltek ellenük a játékvezetők. A folytatásban is nagyot küzdött a magyar együttes, és bár Nagy Bence és Lékai Máté is kihagyott egy-egy büntetőt, csapatuk 15-13-as előnyben volt a szünetben, és a Flensburg az első félidő során egyszer sem vezetett.



A második felvonást egy 4-1-es szériával kezdte a Ferencváros, amely ezután elkezdte halmozni a hibákat támadásban és védekezésben is. Pásztor István vezetőedző csak a találkozó háromnegyedénél kért időt, majd létszámfölényes támadójátékkal próbálkozott, de rögtön az első akció során labdát szerzett az ellenfél, és a meccs során először vezetett.

Az FTC 11 és fél percig nem talált be, ezalatt a Flensburg 6-0-s sorozatot produkált. Ekkor a francia Pays d'Aix Université Club már 11 góllal vezetett a már kiesett spanyol TM Benidorm ellen, ami azt jelentette, hogy a Ferencvárosnak mindenképpen pontot kellett szereznie a továbbjutáshoz, de továbbra is sokat hibázott, így a hajrában úgy tűnt, nincs esélye a fordításra.



Fél perccel a vége előtt a vendégek még kettővel vezettek, de ezt követően ritkán látható jelenetek játszódtak le a pályán: előbb Nagy Bence talált be, majd egy labdaszerzés után Bognár Alex az utolsó másodpercben beállította az FTC számára kedvező végeredményt.



Nagy Bence kilenc, Ónodi-Jánoskúti Máté és Bujdosó Bendegúz öt-öt góllal, Borbély Ádám kilenc védéssel járult hozzá a sikerhez. A túloldalon Hans Aaron Mensing és Teitur Orn Einarsson hat-hat gólt lőtt, Benjamin Buric 19 védést mutatott be.

A magyar csapat három győzelemmel, három döntetlennel és négy vereséggel csoportja negyedik helyén végzett. A nyolcaddöntőbe az első négy helyezett jutott, az FTC ellenfele a kétszeres Bajnokok Ligája-győztes francia Montpellier HB lesz.

Eredmény, csoportkör, 10. (utolsó) forduló, B csoport:

Ferencvárosi TC - SG Flensburg-Handewitt (német) 27-27 (15-13)

lövések/gólok: 53/27, illetve 40/27

gólok hétméteresből: 4/2, illetve 2/1

korábban:

A csoport: Fejér B.Á.L.-Veszprém - SL Benfica (portugál) 26-35 (14-17)

C csoport: Skjern HB (dán)-Balatonfüredi KSE (18-14)



Borítókép: MTI/Illyés Tibor