A Győri Audi ETO KC vezetőedzője, Ambros Martín a BL négyesdöntőre hangoló Harmadik Félidő Extra című műsor vendége volt. A felvétel során elmondta, váratlanul érte a telefonhívás Győrből, jobban tetszett volna neki, ha más körülmények között tér vissza, de segíteni szeretne, és folytatni a korábban elkezdett munkát.



Szeretne egy fontos sikert ünnepelni a csapattal, de leszögezte, a most megszerzett diadalok még a játékosok és a csapatot az ő távolléte alatt irányító emberek munkájának eredményei.



A teljes beszélgetés csütörtök este 18 órától lesz megtekinthető a Sport1-en, ahol a Final4 mérkőzései is láthatóak lesznek.



Ambros Martín az első mérkőzésén Győrbe való visszatérése után. (Fotó: gyorietokc.hu)

Korábban is hivatalos volt, hogy 2021 nyarán Ambros Martín visszatér Győrbe, azonban a magyar bajnokságban a Ferencvárostól elszenvedett vereség (május 5., 31-22) után a győri klubvezetés elköszönt Danyi Gábortól, és a spanyol szakember előbb tért vissza oda, ahol korábban hat évig dolgozott, és a május 29-30-i BL-négyesdöntőn is ő ül majd a kispadon.



Váratlanul érte az a telefonhívás Győrből, amelyben megtudta, hogy előbb kellene átvennie a győri csapatot, ahogyan az ehhez vezető Ferencváros elleni súlyos és fájdalmas vereség is.



„Nekem jobban tetszett volna, ha más körülmények között térek vissza, de amikor megkaptam ezt a hívást, az egyetlen lehetőségem az volt, hogy segítsek a csapatnak, méghozzá nem nyártól, hanem picivel korábban. Mivel a vereség következtében nehéz helyzetbe került a csapat, és Gábor, akit én nagyon tisztelek, már nem képezi a csapat részét, ez azt jelenti, hogy jönnöm kell, és segítenem kell a lányoknak, ami meglehetősen nagy motivációt jelentett számomra, tehát természetesen igent mondtam” – fogalmazott a Harmadik Félidő Extrában Ambros Martín.



Picit árnyalta a képet, kifejtette, hogy nem volt ez egy automatikus döntés, mindent át kellett gondolni: „Először is minden értelemben jól kellett végezni a dolgokat, az egyesület részéről és az én szempontomból is. Az egyesületnek mindenképpen le kellett zárnia mindent, méghozzá jól. Gáborral és a játékosokkal egyaránt, tehát mindent lapot tisztáztunk annak érdekében, hogy én jöhessek. Az egyetlen kellemetlenség az én családom volt, de ők nagyon gyorsan megértették, hogy nekem itt kell lennem. Úgyhogy 3-4 héten keresztül eléggé magukra hagytam őket, de az ok, az indok több, mint elegendő volt, és igencsak jelentős. Remélem, a visszatérésem azt jelenti, hogy mindannyian együtt ünnepelhetünk majd nyáron, és ünnepelhetjük azt, hogy korábban kellett visszajönnöm, hátha ezzel valóban egy fontos sikerhez tudom hozzásegíteni a csapatot.”

„Gáborral mindig remek kapcsolatot ápoltunk és ápolunk. Amikor együtt dolgoztunk, ő mindig egy csodálatosan hasznos munkát végzett a csapaton belül, illetve amikor ő vált vezetőedzővé, úgy gondolom, nagyon jól megbirkózott mindazon nehézséggel, amit egy ilyen típusú csapat edzése, vezetése jelent. Egy héttel azelőtt is beszéltünk, hogy őt elbocsájtották. Beszéltünk mindenféléről, a dolgokról általában, az ő munkájáról, a válogatottról. Ezt követően nem tudtunk eszmét cserélni, de remélhetőleg az idő múltával továbbra is olyan baráti körülmények között tudunk beszélni, ahogyan az eddig is mindig történt – mondta Ambos Martín Danyi Gáborral kapcsolatban, akivel 2012 és 2018 között dolgoztak együtt a Győrnél, majd Martín 2018-as távozása után Danyi Gábor irányította a csapatot 2021 májusáig. Ambros Martín első 2021-es tétmeccse az ETO kispadján a Ferencváros elleni Magyar Kupa-elődöntő volt (május 15., 29-25), amin nyerni tudott a csapat, amely végül a kupát is megnyerte. – Tisztázni szeretném mindenképpen, hogy a Magyar Kupa-győzelem, ez a diadal, és mindaz, amit elértünk akár a bajnokságban, akár a Bajnokok Ligájában, mindez mindenki érdeme, kivéve az enyém. Főleg a játékosoké, hiszen igencsak jól ismerem ezeket a játékosokat, bár régóta nem edzettem őket. Tehát ezek a sikerek azoknak az embereknek az érdeme, akik a csapatot irányították azon évek során, amikor én távol voltam, nem hinném, hogy én lennék egy pozitív váltás kiváltója. Azért jöttem, hogy segítsek, azért jöttem, hogy a csapaton segítsek, és hogy tovább folytassam azt a munkát, amit korábban is elvégeztem.”

