A Ferencváros 30-29-re kikapott a francia Metz HB otthonában a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 12. fordulójában, vasárnap.

Mozgékony, jó védekezéssel kezdett a Metz, amely ennek köszönhetően három góllal ellépett. A vendégek erre reagálva egyre többször hozták helyzetbe a szélsőiket, ráadásul Bíró Blanka bravúrokat mutatott be a kapuban, így a 14. percben először vezetett az FTC. A világbajnok holland válogatottat is irányító Emmanuel Mayonnade vezetőedző időkérése után ismét a franciák kerültek előnybe, majd egy 5-1-es sorozattal megint a magyar csapat vette át a vezetést.

Mindkét oldalon sok volt a hiba, ezért alakult hullámzóan az eredmény, majd a hajrában a Ferencváros játéka pontosabbá vált, így 17-14-re vezetett a szünetben.



A második félidő elején tartotta a különbséget az FTC, majd megtorpant, több mint hét percig nem talált be, ezt kihasználva a Metz felzárkózott, ám egyenlítenie nem sikerült. A hazaiak nyitott védekezésre váltottak, de ez sem vezetett eredményre, mert Elek Gábor időkéréssel és cserékkel frissítette csapatát, amely továbbra is vezetett egy-két góllal.



Rendre gyorsan szerezték góljaikat a franciák, ám az FTC-nek egy ideig volt válasza. A hajrában egy 4-1-es sorozattal egyenlített a Metz, majd az utolsó percben Schatzl Nadine a kapu mellé lőtt, Tjasa Stanko pedig időntúli büntetőből megszerezte a győztes gólt a házigazdáknak.



A Metz hazai pályán immár 28 mérkőzésből álló veretlenségi sorozattal büszkélkedhet a BL-ben. Legutóbb, 2017. január 28-án éppen az FTC-től kapott ki, azóta viszont két döntetlen mellett 26. alkalommal nyert.



A mezőny legeredményesebb játékosa a Ferencváros világbajnok holland jobbszélsője, Angela Malestein volt, aki hét lövésből hatszor talált be. Klujber Katrin öt, Kovács Anett négy gólt szerzett.



A két csapat 16. egymás elleni tétmérkőzésén, két döntetlen és kilenc ferencvárosi siker mellett ötödször nyert a Metz. A hat győzelemmel és öt vereséggel álló Ferencváros szerdán a norvég Vipers Kristiansand, a hét győzelemmel és négy döntetlennel rendelkező, címvédő Győr pénteken a montenegrói Buducnost Podgorica vendége lesz a BL csoportkörében.

Eredmény, csoportkör, 12. forduló, A csoport:

Metz HB (francia) - FTC-Rail Cargo Hungaria 30-29 (14-17)

Borítókép: fradi.hu