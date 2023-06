A Győri Audi ETO KC harmadik helyen végzett a női kézilabda Bajnokok Ligája budapesti négyes döntőjében, miután a vasárnapi bronzmérkőzésen 28-27-re legyőzte a dán Team Esbjerg együttesét.

Az ötszörös győztes kisalföldi csapat 2021 után másodszor zárt a dobogó alsó fokán a BL-ben. A fináléban 18 órától az FTC-Rail Cargo Hungaria a legutóbbi két kiírásban diadalmaskodó norvég Vipers Kristiansand ellen lép pályára az MVM Dome-ban.

Eredmény, bronzmérkőzés:

Győri Audi ETO KC-Team Esbjerg (dán) 28-27 (16-9)

Jesper Jensen, az Esbjerg vezetőedzője szombat este elárulta: a csütörtöki dán bajnoki döntő sokkal fontosabb számukra, mint a BL bronzmérkőzése, ennek megfelelően fogja beosztani a játékidőket a Győr elleni találkozón. A csoportkörben mindkét találkozásukon győri siker született: szeptemberben Dániában 31-29-re, februárban hazai pályán 29-28-ra nyert Ambros Martín alakulata. A spanyol vezetőedző utolsó mérkőzésén irányította az ETO-t, amellyel tavaly az elődöntőben kerekedett az Esbjerg fölé 32-27-re. Martín a BL-t négyszer, a bajnokságot hétszer, a Magyar Kupát hatszor nyerte meg a csapattal.

A Győr szombaton a Viperstől kapott ki 37-35-re, míg az Esbjerget a Ferencváros győzte le 30-29-re. Ezúttal jól kezdett a kisalföldi alakulat, a jó védekezését Sandra Toft koronázta meg védéseivel, erre építve pedig fokozatosan ellépett a Győr, 9-4-es előnyénél időt kellett kérnie az Esbjergnek. Ez sem változtatta meg azonban a játék képét, húsz perc elteltével a magyarok dán hálóőre már tíz hárításnál járt, miközben az Esbjergből támadásban és védekezésben sem tudott senki vezérré előlépni. Sőt, Toft a 29. percben a gólszerzők listájára is feliratkozott, 16-8 volt ekkor az állás. A szünet után kilencgólosra növelte előnyét az ETO (18-9), ezt követően azonban zárkózásba kezdett a négyes döntőben másodszor szereplő, tavaly negyedik dán csapat, a 48. perc végén 22-22-nél utolérte a megtorpanó Győrt. 25-25 után azonban kétszer is a lelátón helyet foglalók jelentős részének támogatását élvező ETO talált be. Az utolsó öt percnek így 27-25-ös állásról vágtak neki a felek, előnyéből pedig egy gólt meg tudott őrizni a magyar csapat.

A Győr ezzel hatodik egymás elleni összecsapásukon is megőrizte százszázalékos mérlegét. Ana Gros, illetve Vilde Mortensen Ingstad egyaránt hat góllal zárta a mérkőzést. A kapusok közül Sandra Toft 15, Amandine Leynaud egy lövést védett, a túloldalon Anna Kristensen 7, Amalie Millin 2 kísérletet hárított.

