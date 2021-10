A szegedi és a budapesti multifunkcionális sportcsarnokkal is elégedett volt az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) küldöttsége, amely száz nappal a magyar-szlovák közös rendezésű férfi Európa-bajnokság rajtja előtt látogatott el az átadás előtt álló létesítményekbe.

Thomas Schöneich, az EHF kommunikációs igazgatója csütörtökön az M1 aktuális csatornán elmondta, folyamatosan figyelemmel kísérik a munkálatokat, és most látták megfelelőnek az időpontot arra, hogy személyesen is megtekintsék a két csarnokot.



A szegedi látogatásukkal kapcsoltban elárulta, nagyon elégedettek voltak a látottakkal, hiszen nagyszerű aréna épül, amely az Európa-bajnokság minden követelményének megfelel. A budapesti tapasztalataik kapcsán Schöneich megjegyezte, nagyszerű benyomásokat szereztek, és már a csarnok méretei is tekintélyt parancsolók.



A kommunikációs igazgató elárulta, nagyon sok szempontot vizsgáltak, ilyen például a játékosok útvonala, a médiának fenntartott helyek, a kamerapozíciók, az öltözők, a VIP-helyiségek, illetve az ajándékboltok és különböző játékokhoz kialakításra kerülő közösségi területek.



A felújítás alatt álló debreceni Főnix Csarnokban júliusban járt az EHF küldöttsége, amely a televíziós bejárás miatt mind az öt helyszínre ellátogat október utolsó hetében.



A 24 csapatos tornán január 13. és 30. között 65 mérkőzést játszanak Budapesten, Szegeden, Debrecenben, Kassán és Pozsonyban. A magyar válogatott a budapesti B csoportban 13-án 20.30-tól Hollandiával, 16-án 18 órától Portugáliával, majd 18-án 18 órától Izlanddal találkozik. Mind a hat négycsapatos csoportból az első két helyezett jut a középdöntőbe, onnan pedig az első kettő kerül az elődöntőbe.



Az egyik középdöntő-csoportnak Pozsony, a másiknak Budapest ad otthont, majd az elődöntőket, a bronzmérkőzést és a finálét a magyar fővárosban rendezik.

Borítókép: wikipédi/Budapesti Multifunkcionális Sportcsarnok