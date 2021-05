A visszavonulás előtt álló Görbicz Anita elmondása szerint a korábbiaknál még jobban szeretné megnyerni a női kézilabda Bajnokok Ligája budapesti négyes döntőjét.

A Papp László Budapest Sportarénában rendezendő hétvégi Final Fourt felvezető keddi online sajtótájékoztatón a 38 esztendős sztár elmondta, játékosként biztosan ez lesz az utolsó négyes döntője, ezért is vannak benne különleges érzések, és bár az eddigi tornákat is hasonló izgatottsággal várta, most jobban szeretné ezt megnyerni. A 233-szoros válogatott irányító visszatekintve úgy fogalmazott, hogy az öt közül az első BL-trófeáját tudná még a többi közül kiemelni, a 2013-as sikernél ugyanis nagy kő esett le a szívéről. A világbajnoki ezüstérmes Görbicz elárulta: amikor pár hónapja, illetve pár hete arra gondolt, hogy üres nézőtér előtt játssza majd utolsó négyes döntőjét, elszomorodott, de most nagyon örül, hogy a szurkolók visszatérhetnek.

Hangsúlyozta, hogy Ambros Martín vezetőedző révén - aki május 10-én tért vissza a győriek kispadjára - ismét száz százalékkal koncentrálnak a védekezésre, míg a támadásaik átgondoltabbak lesznek, így az első elődöntőben a Brest biztosan más Győrt lát majd, mint a szezon korábbi szakaszában.

"Jó úton haladunk, és bízom benne, hogy a hétvégén rendben leszünk" - tette hozzá Görbicz.

Martín elmondta, hogy a szombati elődöntős ellenféllel, a francia Bresttel az elmúlt időszakban nagyon egyforma erőt képviseltek, ennek bizonyítéka, hogy kétszer is döntetlent játszottak velük. A két gárda utolsó négy találkozójából amúgy három döntetlennel zárult, a Győr egyszer nyert, de csak egyetlen gól különbséggel. Az ETO-val 2013-ban, 2014-ben, 2017-ben és 2018-ban BL-győztes spanyol tréner hangsúlyozta, most nem készülnek olyan régen együtt, hogy bizonyos dolgokon változtassanak, de nincs is szükség nagy változásra. Most az a feladat, hogy a teljes meccsen stabilitást mutassanak támadásban és védekezésben.

"Annyit kell előre lépnünk, hogy jobbak legyünk, és ezzel legyőzzük a Brestet" - mondta Martín. Hangsúlyozta, most minden más lesz, két nap alatt kell két mérkőzést nyerni a BL-sikerhez. "Nem lesz könnyű" - tette hozzá. Az első BL Final Fourjára készülő Faluvégi Dorottya kiemelte, izgatottan várja a hétvégét, "a csapat egyben van", és a rutinos társak sokat segítenek neki is abban, hogy mi vár majd rá.

"Óvatosságra int minket, hogy döntetlent játszottunk a Bresttel, a két csapat ismeri egymást" - jegyezte meg Faluvégi.

A program:

női Bajnokok Ligája, négyes döntő, Papp László Budapest Sportaréna:

szombat, elődöntő:

Győri Audi ETO KC-Brest Bretagne Handball (francia) 15.15

Vipers Kristiansand (norvég)-CSZKA Moszkva (orosz) 18.00

vasárnap:

a 3. helyért 15.15

döntő 18.00

Borítókép: Sergei Bobylev\TASS via Getty Images