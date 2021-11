A Pick Szeged 30-27-re győzött az északmacedón Vardar Szkopje otthonában a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének nyolcadik fordulójában, csütörtökön.

A két csapat egy héttel ezelőtti mérkőzését 34-31-re nyerték meg a magyar bajnok szegediek.

Eredmény, csoportkör, 8. forduló, A csoport:

Vardar Szkopje (északmacedón)-Pick Szeged 27-30 (9-16)



lövések/gólok: 46/27, illetve 42/30

gólok hétméteresből: 6/5, illetve 6/5

kiállítások: 10, illetve 6 perc

A vendégek keretéből Luka Stepancic, a hazaiaktól Marko Misevszki, Borko Risztovszki, Yoel Cuni Morales és Ali Safar hiányzott.

Az első gólt a kétszeres BL-győztes Vardar szerezte, ezt követően viszont nyolc szegedi találat következett. Veselin Vujovic vezetőedző már a 11. percben időt kért, csapata azonban eleinte nem tudott felzárkózni Mikler Roland védései és a Szeged remek védekezése miatt. Ezután Ante Gadza és Timur Gyibirov találataival csökkentette hátrányát a házigazda (7-11), de a pontosabban támadó és hatékonyabban védekező vendégek 16-9-re vezettek a szünetben.



A második félidőt Filip Taleszki vezérletével jobban kezdték az északmacedónok és egy 5-1-es sorozattal három találatra felzárkóztak. A szegediek a 12. percben lőtték első akciógóljukat, de Juan Carlos Pastor vezetőedző időkérése után rendezték védekezésüket, és újra megnyugtató előnyre tettek szert (17-23). Bodó Richárd átlövőként és ebben az időszakban rendhagyó módon irányítóként is remekelt, rajta kívül Mario Sostaric is rendkívül hatékonyan lőtt.



A szegediek így bebiztosították újabb magabiztos győzelmüket, bár a hajrában az északmacedónon egy 4-1-es sorozattal csökkentették hátrányukat.

Sostaric hét góllal a mezőny legeredményesebb játékosa lett, Bodó Richárd és Dean Bombac öt-öt alkalommal talált be, ahogyan hazai részről Gadza és Gyibirov is. Mikler Roland kilenc lövést védett.

A két csapat 14. egymás elleni tétmeccsén két döntetlen és hat északmacedón siker mellett a szegediek hatodszor győztek.

Az öt győzelemmel, két döntetlennel és egy vereséggel álló Szeged jövő szerdán a dán Aalborg HB otthonába látogat, az öt sikerrel és három vereséggel rendelkező Telekom Veszprém pedig csütörtökön a román

Dinamo Bucuresti csapatát fogadja a BL csoportkörében.

Korábban:

B csoport: Telekom Veszprém-Motor Zaporizzsja (ukrán) 36-29 (18-13)

Borítókép: Facebook.com/ Rk Vardar Szkopje