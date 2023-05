A Győr a címvédő norvég Vipers Kristiansanddal, a Ferencváros pedig a dán Team Esbjerggel játszik a női kézilabda Bajnokok Ligája elődöntőjében, a budapesti négyes döntő első játéknapján, június 3-án.

A Győr és a Vipers hetedszer találkozik egymással a BL-ben, eddig a magyar csapat négyszer, a norvég együttes kétszer győzött. A tavalyi döntőt éppen ez a két csapat játszotta az MVM Dome-ban.

Az FTC-nek és az Esbjergnek is a hetedik egymás elleni BL-mérkőzése következik, eddig két magyar siker és egy döntetlen mellett három dán győzelem a mérleg.

A Győr 11 győzelemmel és három vereséggel zárta a csoportkört, a negyeddöntőben pedig kettős győzelemmel, 66-55-ös összesítéssel búcsúztatta a dán Odensét. A Vipers 11 győzelemmel, egy döntetlennel és két vereséggel zárt, majd a negyeddöntőben kettős sikerrel, 71-56-os összesítéssel búcsúztatta Korsós Dorina román együttesét, a Rapid Bucurestit.



A Ferencváros hét győzelemmel, egy döntetlennel és hat vereséggel zárt a csoportkörben, majd a rájátszás első körében kettős győzelemmel, 55-46-os összesítéssel ütötte ki a montenegrói Buducnost Podgoricát, a negyeddöntőben pedig az érdi hatgólos vereség után hét találattal győzött a francia Metz HB otthonában, így 59-58-as összesítéssel jutott tovább.



Az Esbjerg tíz sikerrel és négy vereséggel zárta a csoportkört, a rájátszás első fordulójában kettős győzelemmel, 55-49-ös összesítéssel jutott tovább a francia Brest Bretagne ellen, majd a negyeddöntőben ugyancsak kettős sikerrel, 65-59-es összesítéssel búcsúztatta a román CSM Bucuresti-t.



A Ferencváros hatodszor szerepel a legrangosabb európai kupasorozat elődöntőjében, de a négyes döntőbe első alkalommal jutott be. Az is először fordult elő, hogy ugyanabból az országból két csapat is bekerült a budapesti végjátékba.



Az ETO 15. alkalommal jutott elődöntőbe a BL-ben, a négyes döntőben pedig nyolcadszor szerepelhet.



A Sport TV stúdiójában rendezett keddi sorsoláson elhangzott, hogy az európai szövetség később hozza nyilvánosságra, melyik elődöntő kezdődik 15.15-kor és melyik 18 órakor.

A négyes döntő programja:

június 3., szombat (elődöntők):

Győri Audi ETO KC-Vipers Kristiansand (norvég) 15.15 vagy 18.00

FTC-Rail Cargo Hungaria - Team Esbjerg (dán) 15.15 vagy 18.00

június 4., vasárnap (helyosztók):

a 3. helyért 15.15

döntő 18.00



