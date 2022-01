A világbajnok Dánia 34-23-ra nyert Szlovénia ellen a magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság csoportkörének második fordulójában, szombaton Debrecenben.

A dánok öt perc után 3-1-re vezettek, majd emberhátrányban egyenlítettek a szlovénok, akik stabilizálták a védekezésüket, türelmesen támadtak, így a 16. percben már náluk volt az előny (8-7). Döntetlen állásnál Ljubomir Vranjes szlovén szövetségi kapitány időt kért, de ebből a világbajnok profitált, és megint ellépett kettővel. Miután ellenfele ismét egyenlített, Nikolaj Jakobsen dán kapitány is időt kért, ezt követően csapata még hatékonyabban védekezett, az előző kontinenstornán negyedik helyezett szlovénok támadásban tanácstalanná váltak, egy lerohanást is elrontottak, így 16-14-es hátrányban voltak az első félidő után.

A skandinávok lendületét a szünet sem törte meg, a második felvonás elején is nagyszerűen védekeztek, Mikkel Hansen vezérletével taktikusan támadtak, Niklas Landin pedig egyre jobban védett (22-15). A vártnál sokkal korábban eldőlt a találkozó - ehhez Landin három büntető hárításával járult hozzá -, és Szlovénia a folytatásban sem tudta csökkenteni tetemes hátrányát, sőt a dánok egy 6-1-es sorozattal zárták le a meccset. Magabiztos sikerével Dánia biztosította továbbjutását a középdöntő budapesti csoportjába. A Telekom Veszprém dán csapatkapitánya, Rasmus Lauge Schmidt három góllal zárt. A szlovénok magyarországi légiósai közül a szegedi Borut Mackovsek hat, a veszprémi Gasper Marguc négy, klubtársa, Blaz Blagotinsek pedig két alkalommal talált be. Szegeden a horvátok 23-20-ra megnyerték a szerbek elleni rangadót, amely végig remek hangulatot és sok kiállítással, illetve büntetővel tarkított kemény, de sportszerű játékot hozott. A szerb csapatban a Pick Szegedet erősítő, tehát tulajdonképpen hazai pályán szereplő Bogdan Radivojevic ötször talált be, a veszprémi Vladimir Cupara pedig tíz lövést hárított.

Pozsonyban a címvédő Spanyolország 32-28-ra nyert a világbajnoki ezüstérmes Svédország ellen, ezzel ugyancsak továbbjutott. A veszprémi jobbátlövő Jorge Maqueda kétszer talált be, klubtársa, Rodrigo Corrales hat lövést védett. Kassán a norvégok meglepetésre 23-22-re kikaptak az orosz csapattól, amely ezzel karnyújtásnyira került a középdöntőbe jutásról. A Szeged norvég balszélsője, Alexander Blonz egy gólt lőtt.

Eredmények, csoportkör, 2. forduló: A csoport (Debrecen): Dánia-Szlovénia 34-23 (16-14)

Borítókép és képek: MTI/Czeglédi Zsolt