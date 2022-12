A Fejér B.Á.L.-Veszprém házigazdaként 30-28-ra legyőzte kedden a szlovák Tatran Presovot a férfi kézilabda Európa-liga csoportkörének ötödik fordulójában.

A hazaiak keretéből Fercsik Dániel, Kristóf Mátyás, Simon Machac, Podoba János, Preszter Ákos és Széles Ákos is hiányzott. A kispadon történt némi változás, ugyanis Éles József klubelnök ezúttal a szakmai stáb tagja volt, nem a lelátóról nézte a meccset.



Mindkét csapat pont nélkül várta a mérkőzést, amelynek elején elléptek a vendégek. Konkoly Csaba veszprémi vezetőedzőnek már a tizedik percben időt kellett kérnie (4-8), de a folytatásban is sok volt a hiba, amit a Tatran jó néhányszor kihasznált.

A folytatásban Balogh Tibor védéseire alapozva egy 3-0-s sorozattal felzárkóztak a házigazdák, ám a vendégek is időt kértek, majd 15-10-re elhúztak, a szünetben pedig három találattal vezettek.



A második felvonást jól kezdte a magyar csapat, sokkal hatékonyabb volt a támadójátéka, így a 38. percben - a meccs során először - átvette a vezetést. A kiállítások és az időkérések sem törték meg a Veszprém lendületét, tíz perccel a vége előtt 26-23-as előnyben volt. A hajrában többször is az egyenlítésért támadott a szlovák csapat, de a hazaiak nagyot küzdöttek, és Éles Benedek góljával tíz másodperccel a vége előtt eldöntötték a két pont sorsát.



A mezőny legeredményesebb játékosa Éles volt kilenc góllal, Pulay Gábor hatszor, Szmetán Péter ötször talált be, Balogh Tibor pedig 17 védéssel járult hozzá a sikerhez. A túloldalon Oliver Rábek nyolc találattal zárt.



Az egy győzelemmel és négy vereséggel álló veszprémiek egy hét múlva Eperjesen folytatják szereplésüket a második számú európai kupasorozatban.

Eredmény, csoportkör, 5. forduló, A csoport:

Fejér B.Á.L.-Veszprém - Tatran Presov (szlovák) 30-28 (13-16)

lövések/gólok: 54/30, illetve 48/28

gólok hétméteresből: 3/3, illetve 2/2

kiállítások: 8, illetve 4 perc

később:

B csoport: Ferencvárosi TC-Valur Reykjavík (izlandi) 18.45

C csoport: Alpla HC Hard (osztrák)-Balatonfüredi KSE 20.45

Borítókép: MTI/Vasvári Tamás