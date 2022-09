A Telekom Veszprém házigazdaként 33-30-ra legyőzte a román Dinamo Bucuresti csapatát a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének harmadik fordulójában, szerdán.

A mérkőzés nyolcadik percében minden néző felállva, néma csendben emlékezett a csapat 2009-ben meggyilkolt román beállójára, az egykor 8-as számú mezben játszó Marian Cozmára, aki szeptember elején lett volna 40 éves.



Jobban kezdett és gyorsan ellépett három góllal a Dinamo, és mivel a hazaiak egyhamar nem tudtak egyenlíteni, Momir Ilic vezetőedző a szokásosnál korábban kezdett cserélni, kapusposzton is változtatott. A 16. percben 8-8-nál utolérte a bukarestieket a Veszprém, de az ellenfél a folytatásban is élesebbnek, pontosabbnak tűnt, és jó védekezésre alapozva gyors támadásokkal megint elhúzott (14-10).



A sokat hibázó házigazdák nyitott védekezésre, a vendégek létszámfölényes támadójátékra váltottak, és mivel a hajrá a Magyar Kupa-címvédőnek sikerült jobban, a szünetben már "csak" 17-15-ös hátrányban volt.



Kiválóan indította a második felvonást a Veszprém, a meccs során először átvette a vezetést, a Dinamo pedig egyre komolyabb hátrányba került (22-18), mert edzője és játékosai egyre többet foglalkoztak a játékvezetéssel. A hazaiak sokkal jobban tudták kontrollálni ellenfelük játékát, támadásban pedig sokkal pontosabbak voltak, mint az első félidőben, ám Xavier Pascual vezetőedző időkérése után a román csapat is összeszedte magát, és a különbség csökkenni kezdett (29-27).



Az izgalmas hajrában Rodrigo Corrales védései és a türelmes, taktikus támadások segítették a házigazdát, amely a vártnál nagyobb csatában nyert.



Omar Jahja, Petar Nenadic és Rasmus Lauge Schmidt öt-öt góllal, Corrales 12 védéssel járult hozzá a sikerhez. A túloldalon Stanislav Kasparek és Andrij Akimenko is hétszer talált be. A két csapat ötödik egymás elleni tétmérkőzésén egy román siker mellett negyedszer nyert a Veszprém.



A meccs után a szurkolók megemlékezést tartottak a csarnok mellett Marian Cozma szobránál. Az eseményen részt vett a néhai kiváló játékos édesapja, Petre Cozma, valamint a Veszprém és a Dinamo vezetőedzője is.



A két vereséggel álló Pick Szeged csütörtökön a német THW Kiel vendége lesz, a három győzelemmel rendelkező Veszprém pedig jövő csütörtökön a dán GOG otthonában folytatja szereplését a BL csoportkörében.

Eredmény, csoportkör, 3. forduló, A csoport:

Telekom Veszprém-CS Dinamo Bucuresti (román) 33-30 (15-17)

lövések/gólok: 47/33, illetve 49/30

gólok hétméteresből: 6/4, illetve 6/5

kiállítások: 6, illetve 8 perc

Borítókép: MTI/Bodnár Boglárka