Norvégia 28-23-ra legyőzte Németországot a magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság középdöntőjének második fordulójában, pénteken Pozsonyban.

Jó védekezéssel és Johannes Bitternek köszönhetően remek kapusteljesítménnyel kezdtek a sérülés és betegség miatt 16 játékosukat nélkülöző németek. A másik kapu előtt több lehetőségüket is elrontották, így ellenfelük a 19. percben - első alkalommal - átvette a vezetést.

A szünetig hátralévő időben ismét jól tartotta magát a német csapat, amely egy félidő végén 14-12-es hátrányban volt.



Bitter luck for @DHB_Teams . Better luck for @NORhandball #ehfeuro2022 #watchgamesseemore pic.twitter.com/yKT4XLJHFj

— EHF EURO (@EHFEURO) January 21, 2022