A Váci NKSE 42-41-re győzött a cseh bajnok DHK Baník Most otthonában a női kézilabda Európa-liga selejtezőjének harmadik fordulójában, így a csoportkörbe jutott.

A váciak koronavírusos megbetegedések miatt a múlt héten nem tudtak elutazni Csehországba, ezért elveszítették a hazai visszavágó lehetőségét, és a továbbjutásról ez az egy mérkőzés döntött.

Eredmény, selejtező, 3. forduló:

DHK Baník Most (cseh)-Váci NKSE 41-42 (21-25)



Nagy volt a különbség a két csapat között a meccs elején, a sokkal hatékonyabban védekező és támadó magyarok kilenc perc után már 11-4-re vezettek, mert gyakorlatilag minden lövésükből gól született. A csehek rendkívül nyitott védekezése lassacskán eredményre vezetett, egyre többször szereztek labdát, és a gyors ellentámadásokat góllal zárták.



Bár a 46 találatot hozó első félidőben 81 százalékos hatékonysággal lövő Vác már nyolccal is vezetett, a szünetben csak négy volt a különbség.



A szünet után sem tudott újra lendületbe kerülni a vendégcsapat, a Baník Most felzárkózott egy gólra, ezért az idény végén távozó Szilágyi Zoltán vezetőedző a 38. percben kihasználta harmadik időkérési lehetőségét is.



Egy 5-1-es sorozat végén a házigazdák egyenlítettek, a meccs háromnegyedénél pedig már 33-30-ra vezettek. A váciak védekezésben és támadásban is gyengélkedtek, majd Lakatos Rita vezérletével mégis egyenlítettek.



Három büntetőt is kihagyott a Vác, ennek ellenére a hajrában ismét előnybe került, Helembai Fanny egy ziccert a kapufára dobott, hat másodperccel a vége előtt viszont betalált, így együttese 42-41-re megnyerte az alacsony színvonalú találkozót.



A mezőny legeredményesebb játékosa Lakatos Rita volt 11 góllal.



Az Alba Fehérvár KC koronavírusos megbetegedések miatt játék nélkül búcsúzott a selejtezőtől, a Siófok KC pedig a csoportkörben kapcsolódik be a küzdelmekbe, amelynek sorsolását csütörtökön rendezik.

