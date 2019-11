A Csurgó és a Balatonfüred után a Tatabánya is háromgólos előnybe került hazai pályán a férfi kézilabda EHF Kupa selejtezőjének harmadik fordulójában.

A Tatabánya vasárnap az ukrán ZTR Zaporizzsját győzte le 27-24-re. A visszavágót jövő szombaton rendezik. A párharc győztese bejut a második számú európai kupasorozat 16 csapatos csoportkörébe.



A hazaiak keretéből Ancsin Gábor, Juhász Ádám és Pásztor Ákos hiányzott sérülés miatt.



Lendületes, pontos játékkal kezdett a Tatabánya, amely a montenegrói Milos Vujovic vezérletével a kilencedik percben már 6-2-re vezetett. Ezt követően azonban csaknem hat percig nem találtak be a házigazdák, ezt kihasználva az ukránok egyenlítettek, sőt öt perccel a szünet előtt már két találattal vezettek (9-11). A hektikus első félidő végén egy góllal ismét a Tatabánya állt jobban, mivel védekezésben és támadásban is összeszedte magát a hajrában.



A második felvonást ragyogóan kezdték a házigazdák, Balogh Zsolt irányításával 6-1-es sorozatot produkáltak. Az újabb fordulatra ezúttal sem kellett sokat várni, a 42. perc után ismét a ZTR Zaporizzsja akarata érvényesült, és egy 5-1-es szériával felzárkózott. A magyar csapat sikere a hajrában sem forgott veszélyben, de a megnyugtató különbségű siker elmaradt.



A mezőny legeredményesebb játékosa Milos Vujovic volt hét góllal, Balogh Zsolt hatszor talált be.



Eredmény:

Férfi EHF Kupa, selejtező, 3. forduló, 1. mérkőzés:

Grundfos Tatabánya KC-ZTR Zaporizzsja (ukrán) 27-24 (13-12)

korábban:

Balatonfüredi KSE-Abanca Ademar León (spanyol) 30-27 (15-13)

szombaton játszották:

Csurgói KK-USAM Nimes Gard (francia) 28-25 (11-13)

Borítókép: Facebook/GrundfosTatabányaKézilabdaClub