A Veszprém kettős győzelemmel jutott negyeddöntőbe a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában, mivel házigazdaként 38-33-ra nyert a Szeged ellen a rájátszás első fordulójának csütörtöki visszavágóján.



A hazaiak keretéből Omar Jahja és Kentin Mahé hiányzott, a vendégeknél Luka Stepancic nem játszott a rangadón, amit 5210 néző látott a helyszínen. Eddig egyszer fordult elő, hogy 13 gólos hátrányból tovább tudott jutni egy csapat a férfi BL-ben: a szlovén Celje vitte véghez ezt a bravúrt 2004-ben a spanyol Ademar León ellen, majd az idény végén meg is nyerte a legrangosabb európai kupasorozatot.



A bajnoki címvédő Szeged már a meccs elején létszámfölényes támadójátékkal próbálkozott, de ezzel a taktikai húzással is csak nyolc percig tudott vezetni (6-5). Ezt követően az idény végén távozó csapatkapitány, Rasmus Lauge Schmidt vezérletével pontosabbá, hatékonyabbá vált a Magyar Kupa-címvédő házigazdák játéka, és a meccs negyedénél már 12-8-ra vezettek. Nedim Remili bokasérülés miatt kivált a játékból, nélküle csökkent a bakonyiak előnye, ami egy gól volt a szünetben (17-16).



A szegediek az első felvonás második felében egyre többet hibáztak, és bár a második félidő elején fordítottak (18-20), utána újra jöttek az eladott labdák. Ezt kihasználva a Veszprém sorozatban négyszer talált be, és a 47. percre eldöntötte a mérkőzést (29-23). Volt már nyolc találat is a különbség, amit a végére a csongrádiak ötre csökkentettek.



Rasmus Lauge Schmidt kilenc, Gasper Marguc hét, Manuel Strlek öt góllal, Vladimir Cupara hat, Rodrigo Corrales hét védéssel járult hozzá a sikerhez. A túloldalon Imanol Garciandía tíz, Bogdan Radivojevic hat, Miguel Martins négy gólt dobott, Mikler Roland nyolc, Mirko Alilovic két védéssel zárt.



A két csapat 186. egymás elleni tétmérkőzésén a Veszprém 52 vereség és hét döntetlen mellett 127. alkalommal győzött.



A párharc első meccsén, múlt héten szerdán 36-23-ra győztek a bakonyiak, akik a negyeddöntőben a tavaly BL-ezüstérmes Industria Kielcével találkoznak. Az első mérkőzést Veszprémben május 10-én vagy 11-én rendezik, a lengyelországi visszavágóra 17-én vagy 18-án kerül sor.





Borítókép: MTI/Bodnár Boglárka