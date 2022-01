Norvégia 27-23-ra legyőzte a címvédő Spanyolországot a magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság középdöntőjének harmadik fordulójában vasárnap Pozsonyban.

Az első két gólt a spanyolok dobták, ám utána hat percig nem találtak be, rendkívül magabiztosan játszó ellenfelük viszont sorozatban ötször volt eredményes.

Aleix Gómez góljaival tartotta magát a címvédő, de az első negyedóra végén már öt volt a különbség (10-5).



Bár a spanyol csapat időnként meglepően tanácstalannak tűnt támadásban, a rendkívül színvonalas első félidő végén felzárkózott 14-11-re.



A második felvonásban egy találatra csökkentette hátrányát a címvédő (19-20), amely számára a 41. percben véget ért a meccs érdemi része.

